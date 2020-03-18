Уже не седан: все секреты новой Hyundai Elantra 2021

Одна из самых успешных моделей южнокорейского бренда – Hyundai Elantra – пережила смену поколений. Автомобиль получил интересную внешность, много мультимедиа-технологий и впервые в своей истории – гибридную силовую установку.

Изначально Hyundai Elantra 2021 должна дебютировать на Женевском автосалоне 2020, но поскольку его отменили из-за эпидемии коронавируса, машину показали на спецмероприятии в американском Голливуде.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Элантра переехала на новую платформу (шасси K3, которое легче, безопаснее и прочнее, чем ее предшественник), и теперь она именует себя не седаном, а по-новомодному – четырырехдверным купе. Машина прибавила в габаритах, в частности, длина увеличилась на 56 мм, ширина – на 25 мм (хотя при этом стала ниже – на (20 мм). Таким образом, размеры Hyundai Elantra 2021 составляют 4 676 х 1 826 х 1 435 мм; колесная база – 2 720 мм. При этом свесы стали короче, а центр тяжести – более низким.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Дизайн новинки выполнен в так называемой чувственной спортивности бренда. И действительно, она получила оригинальные, сложной формы бамперы, запоминающуюся решетку радиатора, как у последней Sonata, новую оптику (в частности, характерные задние фонари H-Tail), эффектные клиновидные выштамповки и откровенно красивый задний спойлер. По сравнению с предшественником автомобиль выглядит более характерно и "жилисто".

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Салон Элантры дизайнеры тоже "не пощадили" – он тоже совершенно другой. Водителю выделали имитируемый кокпит, который "окутывает его, как кабина самолета". В базе автомобиль получил мультимедиа с 8-дюймовым экраном, к которой даже пассажиры смогут подключить "по воздуху" свои смартфоны. Опционно будут доступны 10,25-дюймовый цифровой приборный блок и дополнительная 10,25-дюймовая информационно-развлекательная система, а, кроме того, беспроводное зарядное устройство для смартфона, аудиосистема Bose с восемью динамиками и цифровой ключ, который позволяет разблокировать, запускать и управлять автомобилем с помощью смартфона. Наконец, в связи с тем, что машина прибавила в размерах, ее салон стал откровенно больше.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Под капотом Hyundai Elantra 2021 прописался 2,0-литровый бензиновый агрегат отдачей 150 л.с. и 180 Нм, состыкованный с безальтернативным вариатором IVT (intelligent variable transmission – интеллектуальной коробкой переключения передач). Однако есть еще одна, более интересная силовая установка – гибридная. Она состоит из 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя GDI Atkinson, электромотора и литий-ионным аккумулятора на 1,32 кВтч, который находится под задним сидением. Суммарная отдача этой системы – 140 л.с. и 264 Нм, при этом указывается, что с ней машина расходует не более 4,7 л на 100 км пробега. В данном случае тягу передает шестиступенчатая КП с двойным сцеплением.

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Список активных систем безопасности Hyundai Elantra 2021 довольно объёме. Штатно положена функция предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов, помощь в удержании полосы движения, помощь в следовании по полосе и камера заднего вида с динамическими направляющими; за доплату будет доступен адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений в "мертвых" точках, предупреждение о перекрестном движении и система предотвращения столкновений при парковке задним ходом. Также в арсенале "корейца" есть система помощи при вождении по шоссе, которая помогает удерживать автомобиль в центре полосы движения и двигаться с "подходящей скоростью, сохраняя безопасное расстояние от впереди идущего автомобиля".

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

Hyundai Elantra 2021 hyundai.news

На конвейер Hyundai Elantra 2021 отправился осенью, а уже в четвертом квартале начнутся ее продажи. Конкурировать новинка будет, в частности, со Skoda Octavia.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что у Hyundai появился очень бюджетный седан.

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