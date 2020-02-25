Уникальный ВАЗ-2109 из Турции удивил своими доработками

В Сети показали уникальный ВАЗ-2109, который находится в Турции. Самое удивительное в этом авто – тюнинг-доработки.

Как выяснил OBOZREVATEL, главная особеннность этой "девятки" – пневмоподвеска. Автомобиль может "играть" со своим клиренсом, благодаря чему в какой-то степени копирует легендарные американские лоурайдеры.

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции Скриншот видео

Также у этой Лады оригинальные хромированные колесные диски, минималистичные зеркала заднего вида, "зубастые" крепления багажника на крыше и ксеноновые фары синего цвета вместо стандартной галогенной оптики. Кроме того, в цвет фар сделана подсветка номерного знака.

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции Скриншот видео

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции Скриншот видео

Состояние у автомобиля – идеальное.

К удивлению многих, периодически автомобили ВАЗ можно встретить на дорогах Турции. Лады экспортировались в эту страну ещё со времен СССР; особым спросом машины из Тальятти пользовались у турков в начале 90-х годов, но потом тенденция пошла на убыль. Что касается ВАЗ-209, сейчас в Турции такой автомобиль можно найти на вторичке за 2-3 тыс. долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно в Германии обнаружили несколько брошенных Lada Samara без пробега.

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