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23 марта • обновлено в 13:38
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Уникальные фото ВАЗ-2108, которая умерла сразу после рождения

2.5т
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В свободном появились эксклюзивные фото уникальной ВАЗ-2108 Ралли – спортивной "восьмёрки", созданной в 1980-х годах для раллийных гонок группы B. Опубликовал их бывший сотрудник АвтоВАЗа.

Порадовать автофанатов Лады решил экс-дизайнер ВАЗа Владимир Ярцев, который покинул российский автогигант ещё в начале 1990-х годов – тогда он эмигрировал в Бельгию (cудя по всему, из-за криминальных разборок, в которые оказался вовлечен завод после распада СССР), где занялся тюнингом. Именно он разместил в интернете уникальные изображения, изначально предназначенные для фирменного каталога ВАЗ.

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Несмотря на большое визуальное сходство с обычной моделью, ВАЗ-2108 Ралли сильно отличалась от неё технически. Самое главное отличие – двигатель находился не под капотом, а за передним рядом сидений, а в салоне был установлен трубчатый каркас.

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Первая версия раллийной "восьмерки" – ВАЗ-29081 – была создана в 1984 году. Такой автомобиль имел задний привод и 150-сильный двигатель, а уже в 1985-м появилась новая модификация с полноприводной трансмиссией и турбомотором на 300 лс. и 350 Нм (именно эта версия и изображена на большинстве фото).

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Последняя могла ускоряться до 100 км/ч всего за 6,0-6,5 сек и развивать максимальную скоростью в 220 км/ч. Однако новой ВАЗ-2108 Ралли не суждено было показать себя на гоночных трассах: оргокомитет ралли решил отказаться от столь мощных машин (это произошло в 86-м – вместо лимита объема двигателя в 2.0 был установлен 1.6), поэтому ВАЗ свернул проект.

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Дальнейшие ВАЗ-2108 для ралли были не такими мощными и оснащались передним приводом – как и гражданские версии.

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

Новые фото ВАЗ-2108 Ралли

carakoom.com

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Лада ВАЗ б/у автомобиль ретро
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