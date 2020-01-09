Украинцы купили рекордное количество подержанных авто

Более 408 тысяч подержанных авто зарегистрировали жители Украины в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром. Бум продаж иномарок, бывших в эксплуатации, стимулировала либерализация процедуры таможенного оформления таких авто и возможность легализовать легковые автомобили на иностранной регистрации, ранее ввезенные на территорию Украины. В результате регистрация подержанных машин в Украине в 4,6 раза превысила оформление новых иномарок.

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Например, в декабре минувшего года было поставлено на учет 30,7 тысяч подержанных легковых авто, что на 44% больше, чем в последний месяц 2018 года. Этот результат стал наибольшим за последние 9 месяцев 2019 года.

Всего в 2019 году было зарегистрировано 408,1 тысяч легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти 75% из них были ввезены в Украину из стран ЕС.

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Лидирующие позиции среди подержанных иномарок составила продукция компании Volkswagen с результатом 74856 авто. Это в 16 раз больше, чем новых автомобилей этого же бренда.

Лидирующим брендом по количеству б/у авто стал немецкий Volkswagen hadwins.co.uk

Второе место занял Opel с показателем 34893 авто, что в 93 раза превосходит регистрацию новых авто марки из Рюссельсхайма.

У французской Renault – третье место с результатом 31994 авто. Благодаря выгодным ценовым предложениям и фирменным программам кредитования, на каждый новый Renault пришлось всего два подержанных.

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Четвертой по популярности маркой стала чешская Skoda, которой отдали свое предпочтение 31920 украинцев. Это более чем в 5 раз превышает число покупателей новые Skoda.

В ТОП-5 наиболее восстребованных б/у иномарок 2019 года попал и бренд Ford с результатом 28202 авто. Для сравнения, новых Ford в Украине удалось реализовать в 16 раз меньше.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы активно скупают подержанные электромобили.

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