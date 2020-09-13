Украинцы удивили тюнингом Chevrolet мирового уровня

Украинские специалисты из Киевского тюнинг-ателье Proteros поработали над Chevrolet Corvette. Автомобиль выглядит так, словно получил доработки от американских или европейских мастеров.

Как сообщает TopGir, автомобилю пришлось расширить кузовные элементы, чтобы разместить более крупные колеса. Эффектные черные диски "обуты" в низкопрофильною резину.

Также кабриолет Chevrolet Corvette получил совершенно другой обвес. В переднем бампере появились огромные воздухозаборники и низкий сплиттер.

Сзади появился спойлер, а красные плафоны фонарей заменили белыми. Также тюнеры заменили патрубки выхлопной системы. О доработках силовой установки не сообщается.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком Mercedes за шесть миллионов гривен, который появился в Украине.

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