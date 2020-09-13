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Украинцы удивили тюнингом Chevrolet мирового уровня

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
5,6 т.
Украинское тюнинг-ателье модифицировало Chevrolet Corvette

Украинские специалисты из Киевского тюнинг-ателье Proteros поработали над Chevrolet Corvette. Автомобиль выглядит так, словно получил доработки от американских или европейских мастеров.

Как сообщает TopGir, автомобилю пришлось расширить кузовные элементы, чтобы разместить более крупные колеса. Эффектные черные диски "обуты" в низкопрофильною резину.

Chevrolet Corvette от Proteros выглядит очень агрессивно.

Также кабриолет Chevrolet Corvette получил совершенно другой обвес. В переднем бампере появились огромные воздухозаборники и низкий сплиттер.

В задней части установили небольшой спойлер.

Сзади появился спойлер, а красные плафоны фонарей заменили белыми. Также тюнеры заменили патрубки выхлопной системы. О доработках силовой установки не сообщается.

Кузов Chevrolet Corvette пришлось модифицировать для установки больших колес.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком Mercedes за шесть миллионов гривен, который появился в Украине.

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