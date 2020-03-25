Украинцы на Mercedes и Maybach бесплатно раздавали маски

Необычное действо засняли в Одессе. Местным жителям бесплатно раздавали противовирусные маски, причем делали это, судя по всему, далеко не бедные благотворители.

Индивидуальные средства защиты привезли на двух недешевых автомобилях – Maybach 62 и Mercedes-Benz GLS63 AMG. Любой желающий мог получить маску, просто подойдя к багажнику одной из машин.

В Украине из Mercedes и Maybach бесплатно раздавали маски Ковалева Наталья, Facebook

С разгаром эпидемии коронавируса защитные маски стали в Украине большим дефицитом. Поэтому наверняка одесситы были благодарны волонтерам.

В Украине из Mercedes и Maybach бесплатно раздавали маски Ковалева Наталья, Facebook

В Украине из Mercedes и Maybach бесплатно раздавали маски Aleks Tvakku, Facebook

К слову, Украина является одной из немногих стран, где можно увидеть такие нетипичные картины. Например, как ранее писал OBOZREVATEL, в Житомире сфотографировали премиальный седан Rolls-Royce Phantom, из которого продавали картофель.

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