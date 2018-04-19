Кабинет министров Украины выступил с инициативой отменить в стране желтый сигнал светофора. – ред.

Такая инициатива продиктована прошлогодней харьковской трагедией и недавней трагедией в Кривом Роге. Обе ситуации похожи, и там, и там проезд осуществлялся на желтый сигнал светофора. Очевидно, в Кабмине посчитали, что у нас желтый сигнал является роковым и надо решить вопрос, как от него избавиться.

Но перейти на двухсекционные светофоры вряд ли удастся по одной простой причине. Украина является участником Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах. Эта конвенция предусматривает три сигнала светофора – красный, желтый и зеленый. Если мы попытаемся проявить оригинальность и скажем, что у нас будут двухсекционный, то в этом случае мы рискуем. Наши водительские удостоверения могут не признаваться во всех странах, которые являются участниками Венской конвенции. А это практически все страны, которые нас окружают и естественно вся Европа. Вряд ли наше правительство пойдет на такой непопулярный шаг.

Скорее всего, речь может идти об изменении алгоритма работы трехсекционных светофоров. В Киеве проводится эксперимент, при котором светофоры работают несколько в другом режиме. На несколько секунд одновременно во всех направлениях включается красный свет для всех участников движения. Чтобы перекресток был очищен и все остановились.

Такой эксперимент показывает хорошие результаты, количество аварийных ситуаций значительно уменьшилось. Это говорит о том, что, скорее всего, такая практика будет принята во всей Украине.

В целом во всех странах существуют трехсекционные светофоры. А вот режим, алгоритм работы светофоров, в каждой стране может быть свой. Может быть, где-то есть и двухсекционные. Правда, никто так и не озвучил, что это за страны. Скорее всего, они не являются участниками Венской конвенции. Анализировать работу двухсекционных светофоров в Киеве даже нет смысла. Кто же будет рисковать, чтобы наши водительские удостоверения не признавались в других странах?