Какие автомобили начали производить в Украине: новинки от ЗАЗ

Украинское автопроизводство в последние годы находится в плохом состоянии. Правда, в 2020 году завод ЗАЗ в Запорожье вновь запустил конвейер для выпуска легковых моделей.

AutoOboz рассказывает об автомобилях, которые на данный момент производит запорожское предприятие. Их не слишком много, и все они создаются по методу крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые приходят из России.

Бюджетные модели Kia – "новинки" завода ЗАЗ. Предприятие начало сборку седана Rio и компактного кроссовера Rio X для украинского рынка. Обе модели претерпели рестайлинг в 2020 году и теперь выглядят в соответствии с актуальным корпоративным стилем корейского бренда.

Автомобили построены на общей платформе и выполнены в похожем дизайне, но Kia Rio X выделяется за счет увеличенного клиренса (привод при этом всегда только передний, как и у седана) и пластикового неокрашенного обвеса на кузове.

Автомобиль, с которого началось "оживление" завода в Запорожье – стильный купеобразный кроссовер Renault Arkana. Модель выполнена на базе всем хорошо известного Duster.

Интересно, что Arkana – глобальная модель, которая продается во многих странах по всему миру. Но существуют технические отличия в зависимости от региона сбыта. Например, такой же кроссовер, как в Украине, можно купить в России и странах Южной Америки. Для Европы и Кореи машина в похожем дизайне построена на совершенно другой платформе от Renault Clio.

В Украине методом крупноузловой сборки производят почти все модели Lada. Это касается Granta, Vesta, Xray, Largus и внедорожника Niva. Последний до недавнего времени был известен как Chevrolet Niva, но теперь носит эмблему Lada.

Granta – это компактный бюджетный седан. Vesta формально находится в том же сегменте, но предлагает более современный дизайн. Xray – кроссовер на базе Renault Sandero.

Универсал Lada Largus представляет собой слегка перелицованный Renault Logan первого поколения. Французы эту машину больше не производят – к выходу на рынок готовится модель третьей генерации.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новых кроссоверах, которые появятся на украинском рынке в 2021 году. Этот сегмент становится популярнее с каждым днем во всем мире. Украинцам тоже нравятся такие автомобили. Некоторые из долгожданных кроссоверов уже доступны к покупке, другие модели придется немного подождать.