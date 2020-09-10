Украинец устроил гонку с итальянским суперкаром в Швейцарии. Фото

Мощный универсал Audi RS6 с украинскими номерами на киевской регистрации заметили в компании итальянского суперкара Pagani Zonda в Швейцарии.

По информации TopGir, автомобили устроили уличную гонку в одной из деревень недалеко от Берна. В этот момент две машины и попали в кадр.

На фото попал очень мощный универсал Audi RS6, который оснащен дважды турбированным V8 с отдачей 600 л.с. Разгон до 100 км/ч такого автомобиля занимает всего 3,6 с, максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Его "оппонент" – эксклюзивный суперкар Pagani Zonda Cinque, который существует в количестве пяти экземпляров. Его мотор – V12 объемом 7,3 л мощностью 678 л.с. На разгон до 100 км/ч требуется 3,3 с, а максимальная скорость равна 355 км/ч.

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