Удивительные последствия столкновения старой Волги с авто XXI века. Фото

Старые автомобили, выпущенные ещё в прошлом веке, известны своими крепким кузовами. А про такие машины, как ГАЗ Волга, и вовсе говорят, что это – "танк на колесах".

Яркий тому пример – ДТП, которое недавно произошло в Киеве. ГАЗ-24-10 1985 м.г. столкнулась с Mada 3 первого поколения (2003-2009). Результат – старая советская машина осталась целой (скорее всего, лишь незначительно пострадал бампер), тогда как "японец" получил довольно существенные повреждения передней части.

Столкновение старой Волги и Мазда 3 facebook.com/dtp.kiev.ua

Да, последствия такой аварии со стороны выглядят впечатляюще, однако есть одно "но". За годы развития автомобильной промышленности индустрия шагнула далёко вперёд в вопросе повышения пассивной безопасности – грубо говоря, современные автомобили делают не такими прочными для того, чтобы при ударе они сминалась, поглощали удар и, таким образом, человек получал минимальные повреждения. Кроме того, передняя часть автомобилей делается из более деформирующихся материалов и с более деформирующейся конструкцией, поскольку больше всего столкновений приходится именно на "фронт".

Тем не менее, кузовам автомобилей прошлого века действительно нужно отдать должное – у некоторых моделей они и впрямь "непробиваемые".Среди западных автомобилей также есть примеры – это легендарный седан Volvo 240 (1974 м.г.). В 2018 году такой "шведский чемодан" столкнулся в США с новым фастбэком Kia Optima, и последствия были похожим: старый Вольво отделался лишь минимальными повреждениями заднего бампера, тогда как Киа остался без передней части.

Авария с участием Volvo 240 и Kia Optima. Дело было ещё в 2018-м mestmotor.se

Авария с участием Volvo 240 и Kia Optima. Дело было ещё в 2018-м mestmotor.se

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, всего меньше чем за неделю сразу двое американцев остались без новых автомобилей. И Chevrolet Corvette C8, и BMW M5 2020 были разбиты на следующий день после покупки.

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