У Maserati появился первый гибридный спорткар

Компания Maserati начала производство первого в своей истории гибридного спорткара. Им стала самая массовая модель бренда – спортседан Ghibli.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Ранее Ghibli оснащался исключительно моторами V6, но теперь у него появилась 4-цилиндровая гибридная версия. Двухлитровой бензиновой "четверкой" с турбонаддувом поделились коллеги из Alfa Romeo (этот мотор используется на Giulia и Stelvio).

Двухлитровой бензиновой "четверкой" с турбонаддувом поделились коллеги из Alfa Romeo. Фото: maserati.com

Электрическая составляющая гибрида включает стартер-генератор на 48 вольт, электронагнетатель e-Booster и компактную литий-ионную батарею, которая расположена в багажнике для лучшей развесовки. Гибридная силовая установка обладает мощностью 330 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата".

Гибридная силовая установка обладает мощностью 330 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм. Фото: maserati.com

С таким арсеналом Ghibli Hybrid способен развивать скорость до 255 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 5,7 секунды. Специальные настройки резонатора позволили сохранить неповторимое звучание выпускной системы, которое будет услаждать слух водителя и его спутников.

Для Ghibli Hybrid подготовили обновленный дизайн интерьера и экстерьера. Автомобиль получил новую решетку радиатора с вертикальными вставками, напоминающими камертон, а также новые задние фонари с "бумерангами" габаритных огней – отсылка к модели 3200 GT и концепту Alfieri.

Автомобиль получил новую решетку радиатора с вертикальными вставками, напоминающими камертон. Фото: maserati.com

"Бумеранги" задних фонарей напоминают о моделях 3200 GT и концепту Alfieri. Фото: maserati.com

Отличить новинку можно будет по синим акцентам: вставкам на боковых воздухозаборниках, тормозным суппортам и вставке на эмблеме на задних стойках.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Салон украшают фирменные "трезубцы", вышитые синей нитью, а также оригинальная синяя прошивка сидений.

Салон украшают фирменные "трезубцы", вышитые синей нитью. Фото: maserati.com

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Мультимедийная система Maserati Intelligent Assistant нового поколения работает на программном обеспечении Android Automotive, что позволяет настраивать интерфейс в соответствии с персональными предпочтениями пользователя.

Maserati Ghibli Hybrid. Фото: maserati.com

Экран высокого разрешения увеличили в размерах с 8,4 до 10,1 дюйма, а цифровая шкала приборов получила новую графику. Кроме того, теперь автомобиль имеет систему коммуникации Maserati Connect, которая позволяет получать оперативную информацию, а также обновлять приложения и программы в режиме он-лайн.

Компания обещает, что с модели Ghibli Hybrid начнется полномасштабный процесс электрификации всего модельного ряда, а в следующем году поклонников марки с трезубцем на капоте ожидают полностью электрические версии GranTurismo и GranCabrio.

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