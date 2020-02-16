Цена на бензин в разных странах: сколько стоит и где самый дешевый

В Украине 1 л 95 бензина стоит в среднем 25-26 грн. Много это или мало? Конечно, многие автомобилисты жалуются на высокую стоимость. Но необходимо сравнить цены на бензин во всем мире.

OBOZREVATEL подготовил инфографику, благодаря которой удалось выяснить, где дешевый бензин, а где за 1 литр просят намного больше, чем на украинских АЗС.

Так, в сравнении со среднеевропейскими ценами украинский 95-й бензин ощутимо дешевле: 36 грн против 26 грн – разница существенная. Дешевле, чем в среднем в Европе, бензин стоит в странах Океании – порядка 30 грн/литр.

Наша инфографика отражает цены на бензин в разных регионах мира

Мы уступаем Африке (23,5 грн) и Азиатскому региону (22 грн). При этом в Гонконге самый дорогой бензин – около 56 грн за 1 литр 95-ого.

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Абсолютный же рекордсмен по доступности популярного топлива – Венесуэла с невероятными 1,5 копейками за литр. Конечно, на этом фоне 25 грн в Украине – это много. Но на общем фоне цена не такая большая.

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