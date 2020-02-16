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16 февраля • обновлено в 11:18
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Цена на бензин в разных странах: сколько стоит и где самый дешевый

3.1т
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В Украине 1 л 95 бензина стоит в среднем 25-26 грн. Много это или мало? Конечно, многие автомобилисты жалуются на высокую стоимость. Но необходимо сравнить цены на бензин во всем мире.

OBOZREVATEL подготовил инфографику, благодаря которой удалось выяснить, где дешевый бензин, а где за 1 литр просят намного больше, чем на украинских АЗС.

Так, в сравнении со среднеевропейскими ценами украинский 95-й бензин ощутимо дешевле: 36 грн против 26 грн – разница существенная. Дешевле, чем в среднем в Европе, бензин стоит в странах Океании – порядка 30 грн/литр.

Наша инфографика отражает цены на бензин в разных регионах мира

Наша инфографика отражает цены на бензин в разных регионах мира

Мы уступаем Африке (23,5 грн) и Азиатскому региону (22 грн). При этом в Гонконге самый дорогой бензин – около 56 грн за 1 литр 95-ого.

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Абсолютный же рекордсмен по доступности популярного топлива – Венесуэла с невероятными 1,5 копейками за литр. Конечно, на этом фоне 25 грн в Украине – это много. Но на общем фоне цена не такая большая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном способе перевозить бензин: комичное видео стало вирусным в сети.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости цены бензин АЗС в Украине авто
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Kom AV
Kom AV
А что не указали свое самое главное достижение согласно инфографике - цена такая же как в Америке. Осталось теперь совсем не много, столько же плодотворно работать и зарабатывать как в Америке...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не узнаю модераторов Обоза!!! А где же про Россию???
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Петров Сергей
Петров Сергей
"Мы уступаем Африке (23,5 грн) и Азиатскому региону (22 грн)." А России мы не уступаем? Там 17 грн. И главный вопрос; сколько сможет купить бензина на свою зарплату среднестатистический украинец (300-400 $) и европеец (3000 $)?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Петров Сергей, только на волах! Оно и по-свидомее как-то!
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