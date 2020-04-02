Toyota с дизайном Ferrari продают по цене Daewoo Lanos

В Украине выставили на продажу необычный автомобиль. Эта старая Тойота, но стилизиованная под Феррари.
Речь идет о купе Toyota MR2 1990 года, которая "повторяет" дизайн редкого Ferrari 360 Challenge Stradale.
Toyota MR2 c дизайном Ferrari
auto.ria
У автомобиля характерные бамперы, оптика, включая круглые задние фонари (фирменная фишка автомобилей из Маранелло), а также двухцветный окрас кузова – основной черный и белые полосы, которые тянутся от капота до крышки багажника.
Toyota MR2 c дизайном Ferrari
auto.ria
В салоне же этой Тойоты – логотип Ferrari на руле и вставки под карбон.
Toyota MR2 c дизайном Ferrari
auto.ria
А вот под капотом не V12 и даже не V8 – здесь установлена штатный 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат.
Toyota MR2 c дизайном Ferrari
auto.ria
Продается автомобиль за 4 300 долларов; для сравнения столько же на вторичке в среднем стоит Daewoo Lanos.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу самый необычный Daewoo Lanos в мире.
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