Toyota с дизайном Ferrari продают по цене Daewoo Lanos

В Украине выставили на продажу необычный автомобиль. Эта старая Тойота, но стилизиованная под Феррари.

Речь идет о купе Toyota MR2 1990 года, которая "повторяет" дизайн редкого Ferrari 360 Challenge Stradale.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

У автомобиля характерные бамперы, оптика, включая круглые задние фонари (фирменная фишка автомобилей из Маранелло), а также двухцветный окрас кузова – основной черный и белые полосы, которые тянутся от капота до крышки багажника.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

В салоне же этой Тойоты – логотип Ferrari на руле и вставки под карбон.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

А вот под капотом не V12 и даже не V8 – здесь установлена штатный 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат.

Toyota MR2 c дизайном Ferrari auto.ria

Продается автомобиль за 4 300 долларов; для сравнения столько же на вторичке в среднем стоит Daewoo Lanos.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу самый необычный Daewoo Lanos в мире.

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