Toyota RAV4 замаскировали под Lamborghini Urus: фото

Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 пользуется хорошим спросом. Но в японском тюнинг-ателье Albermo решили превратить бестселлер в Lamborghini Urus.

Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4 spyder7.com

Lamborghini Urus lamborghini.com

Новинка получила название Albermo XR51. Для придания сходства с кроссовером итальянского бренда японские мастера изготовили пластиковый обвес, включающий в себя передний бампер с широкими воздухозаборниками и контрастными вставками.

Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4 spyder7.com

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Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4 spyder7.com

Lamborghini Urus lamborghini.com

Сзади установили диффузор со встроенными патрубками выхлопной системы, а также массивный спойлер на задней двери. Автомобиль украшен фирменной символикой ателье.

Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4 spyder7.com

Lamborghini Urus lamborghini.com

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