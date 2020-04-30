Toyota RAV4 замаскировали под Lamborghini Urus: фото

Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 пользуется хорошим спросом. Но в японском тюнинг-ателье Albermo решили превратить бестселлер в Lamborghini Urus.
Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com
Новинка получила название Albermo XR51. Для придания сходства с кроссовером итальянского бренда японские мастера изготовили пластиковый обвес, включающий в себя передний бампер с широкими воздухозаборниками и контрастными вставками.
Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
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Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com
Сзади установили диффузор со встроенными патрубками выхлопной системы, а также массивный спойлер на задней двери. Автомобиль украшен фирменной символикой ателье.
Тюнинг-кит Albermo XR51 для Toyota RAV4
spyder7.com
Lamborghini Urus
lamborghini.com
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