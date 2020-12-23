Toyota представила новую версию своего флагмана Land Cruiser

Toyota представила новую лимитированную версию Land Cruiser Horizon тираж которой составит всего 400 экземпляров.

Об этом сообщает портал Carscoops. Скрасить ожидание нового поколения флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser поможет эксклюзивная серия, которую презентовали на австралийском рынке.

За основу для новинки взяли топовую модификацию LC200 Sahara, а дальше за дело принялись стилисты и специалисты по интерьеру. В результате их стараний автомобиль получил тонированную облицовку радиатора, черные оклады фар, окантовку "противотуманок" в темном хроме и декоративные плакетки Horizon.

Салон внедорожника получил богатую кожаную отделку черного цвета, а черные вставки украсили хромом. Сиденья и дверные карты имеют декоративную вышивку с контрастной нитью. Передние сиденья снабжены подогревом и вентиляцией, а на центральной консоли расположился 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с навигацией и аудиосистемой премиум-класса. Для задних пассажиров предусмотрены несколько 11,6-дюймовых дисплеев и DVD-плеер.

Автомобиль оснащен фирменным комплексом безопасности Toyota Safety Sense, который включает активный круиз-контроль, систему автоматического переключения фар, систему экстренного торможение с функцией распознавания пешеходов, контроля за слепыми зонами, систему помощи при движении задним ходом и т.п.

В движение новинку приводит 4,5-литровый дизельный V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 272 л.с., а крутящий момент достигает 650 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая АКП с пониженным рядом. На бездорожье поможет система полного привода с системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select, а независимая подвеска всех колес обеспечит высокий уровень ездового комфорта.

В Австралии полноразмерные внедорожники пользуются высоким спросом, так что в компании уверены в успехе новинки. В продаже автомобиль появится в марте будущего года по цене около $100 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota готовится к дебюту первого электрического кроссовера, а также подготовила интересные новинки поклонникам спорткаров и путешественникам.