Представлен особый Toyota LC 200: ему суждено стать редким

Компания Toyota представила особый, лимитированный Land Cruiser 200. Это одна из самых дорогих версий внедорожника, щеголяющая эксклюзивным декором.

Как выяснил OBOZREVATEL, новинка получила Land Cruiser Sahara Horizon. От обычного "Крузака" она отличается доработками по части экстерьера и интерьера. Так, что касается внешней отделки, внедорожник получил уникальную радиаторную решётку с чёрной отделкой, затемненные фары и противотуманки, а также специальные шильдики Sahara Horizon.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Внутри же автомобиль примечателен кожаными сиденьями с характерной прострочкой и тиснением надписи "Land Cruiser" на спинках, уникальными дверными картами, а также некоторыми хромированными вставками в обшивке. Также при открывании дверей на землю проецируется значок Horizon и логотип Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

В оснащение Toyota Land Cruiser Sahara Horizon входят такие "плюшки", как LED-фонари, люк в крыше, 4-зонная климатическая установка, подогрев сидений и руля (плюс у кресел есть еще и вентиляция), премиальная акустика и комплекс систем безопасности Toyota Sense. Под капотом установлен обычный 4,5-литровый турбодизель на 272 силы и 650 Нм, который состыковывается с полным приводом и 6-скоростной АКПП с низким передаточным числом.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

К сожалению, всего будет выпущено 400 таких Land Cruiser 2020, и все они, будут доступны лишь в Австралии. Стоимость автомобиля – почти 86,4 тыс. долларов США.

Toyota Land Cruiser Sahara Horizon toyota.com.au

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Toyota выпустила эксклюзивную версию Camry. Правда, она так же будет доступна лишь на одном рынке.

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