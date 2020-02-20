ТОП-30 кроссоверов и внедорожников, которые ломаются меньше всего

Американское агентство J.D. Power назвало лучшие автомобили класса SUV последних лет. В него входят кроссоверы, внедорожники и пикапы.
Как выяснил OBOZREVATEL, представленный рейтинг является продолжением ранее опубликованного списка надёжных авто, однако если раньше это был общий рейтинг, то сейчас акцент сделан именно на бездорожниках – как самом популярном сегменте автомобилей в мире.
BMW X1
bmwblog.com
Рейтинг J.D. Power основывается на результатах опроса примерно 36 000 американцев, которые владеют автомобилями 2017 года выпуска. Опрашивали их на предмет поломок и "глюков" своих машин. Основным критерием оценки служило количество неисправностей в той или иной модели на 100 авто.
В итоге, получились следующие результаты:
малые кроссоверы:
Opel Mokka (в США – Buick Encore), Kia Niro и VW Tiguan
малые премиальные кроссоверы:
Mercedes GLA, Audi Q3 и BMW X1
компактные кроссоверы:
Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Toyota RAV4
компактные премиальные кроссоверы:
Porsche Macan, Lexus NX и BMW X3
среднеразмерные SUV:
Toyota 4Runner, Kia Sorrento и Buissk Enclave
среднеразмерные премиальные SUV:
Lexus GX460, Сadillac XT5 и Lexus RX350
полноразмерные внедорожники:
Chevrolet Tahoe, Nissan Armada и Chevrolet Suburban
пикапы среднего класса:
Nissan Navara, Honda Ridgeline и Toyota Tasoma
полноразмерные легкие пикапы:
Ford F-150, Toyota Tundra и Ram 1500
полноразмерные тяжелые пикапы:
Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и Ram 2500/3500
Также OBOZREVATEL рекомендует ознакомиться с еще одним списком самых надёжных кроссоверов, но уже составленным немцами.
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