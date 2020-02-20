ТОП-30 кроссоверов и внедорожников, которые ломаются меньше всего

Американское агентство J.D. Power назвало лучшие автомобили класса SUV последних лет. В него входят кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Как выяснил OBOZREVATEL, представленный рейтинг является продолжением ранее опубликованного списка надёжных авто, однако если раньше это был общий рейтинг, то сейчас акцент сделан именно на бездорожниках – как самом популярном сегменте автомобилей в мире.

BMW X1 bmwblog.com

Рейтинг J.D. Power основывается на результатах опроса примерно 36 000 американцев, которые владеют автомобилями 2017 года выпуска. Опрашивали их на предмет поломок и "глюков" своих машин. Основным критерием оценки служило количество неисправностей в той или иной модели на 100 авто.

В итоге, получились следующие результаты:

малые кроссоверы:

Opel Mokka (в США – Buick Encore), Kia Niro и VW Tiguan

малые премиальные кроссоверы:

Mercedes GLA, Audi Q3 и BMW X1

компактные кроссоверы:

Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Toyota RAV4

компактные премиальные кроссоверы:

Porsche Macan, Lexus NX и BMW X3

среднеразмерные SUV:

Toyota 4Runner, Kia Sorrento и Buissk Enclave

среднеразмерные премиальные SUV:

Lexus GX460, Сadillac XT5 и Lexus RX350

полноразмерные внедорожники:

Chevrolet Tahoe, Nissan Armada и Chevrolet Suburban

пикапы среднего класса:

Nissan Navara, Honda Ridgeline и Toyota Tasoma

полноразмерные легкие пикапы:

Ford F-150, Toyota Tundra и Ram 1500

полноразмерные тяжелые пикапы:

Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и Ram 2500/3500

Также OBOZREVATEL рекомендует ознакомиться с еще одним списком самых надёжных кроссоверов, но уже составленным немцами.

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