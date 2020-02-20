Главная Новости
20 февраля • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

ТОП-30 кроссоверов и внедорожников, которые ломаются меньше всего

1.3т
Читать материал на украинском

Американское агентство J.D. Power назвало лучшие автомобили класса SUV последних лет. В него входят кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Как выяснил OBOZREVATEL, представленный рейтинг является продолжением ранее опубликованного списка надёжных авто, однако если раньше это был общий рейтинг, то сейчас акцент сделан именно на бездорожниках – как самом популярном сегменте автомобилей в мире.

BMW X1

BMW X1

bmwblog.com

Рейтинг J.D. Power основывается на результатах опроса примерно 36 000 американцев, которые владеют автомобилями 2017 года выпуска. Опрашивали их на предмет поломок и "глюков" своих машин. Основным критерием оценки служило количество неисправностей в той или иной модели на 100 авто.

В итоге, получились следующие результаты:

малые кроссоверы:

Opel Mokka (в США – Buick Encore), Kia Niro и VW Tiguan

малые премиальные кроссоверы:

Mercedes GLA, Audi Q3 и BMW X1

компактные кроссоверы:

Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Toyota RAV4

компактные премиальные кроссоверы:

Porsche Macan, Lexus NX и BMW X3

среднеразмерные SUV:

Toyota 4Runner, Kia Sorrento и Buissk Enclave

среднеразмерные премиальные SUV:

Lexus GX460, Сadillac XT5 и Lexus RX350

полноразмерные внедорожники:

Chevrolet Tahoe, Nissan Armada и Chevrolet Suburban

пикапы среднего класса:

Nissan Navara, Honda Ridgeline и Toyota Tasoma

полноразмерные легкие пикапы:

Ford F-150, Toyota Tundra и Ram 1500

полноразмерные тяжелые пикапы:

Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и Ram 2500/3500

Также OBOZREVATEL рекомендует ознакомиться с еще одним списком самых надёжных кроссоверов, но уже составленным немцами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Валентин Петров
Теги
новые авто б/у автомобиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги