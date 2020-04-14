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14 апреля • обновлено в 16:58
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Странную "Ниву" времен СССР обнаружили в Америке

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На американском сайте по продаже автомобилей Copart предлагают приобрести советскую "Ниву".

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Лот вызывает много вопросов. Например, указывается, что машина 1981 года, хотя, если внимательно присмотреться к фото с VIN-кодом, видно, что автомобиль сделали в 1989 году.

На табличке с VIN-номером выбит 1989 год

На табличке с VIN-номером выбит 1989 год

copart.com

Так как в США автомобили "Нива" не поставлялись, предполагается, что автомобиль прибыл в Калифорнию из Канады, куда несколько лет экспортировались советские вездеходы.

Lada Niva для канадского рынка отличалась светотехникой

Lada Niva для канадского рынка отличалась светотехникой

hemmings.com

Брошура канадского дилера Lada

Брошура канадского дилера Lada

hemmings.com

Смущает наличие стандартной светотехники, в то время как машины для канадского рынка имели полностью оранжевые фонари спереди и красные повторители поворота в задних фонарях.

Брошура канадского дилера Lada

Брошура канадского дилера Lada

hemmings.com

Брошура канадского дилера Lada

Брошура канадского дилера Lada

hemmings.com

Кроме того, судя по фото, мотор также подвергся изменениям.

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Машину перед продажей явно привели в порядок. В салоне установили анатомические передние кресла, более позднюю панель приборов и руль.

На автомобиле установлена более поздняя панель приборов и руль

На автомобиле установлена более поздняя панель приборов и руль

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Спереди на бампере разместили лебедку, добавили расширители колесных арок, дополнительные фары, а вместо штатных на авто установили легкосплавные диски с внедорожной резиной.

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Однако, судя по одометру за 31 год машина проехала всего 11 тысяч км. Странно, не правда ли?

На одометре машины менее 11 тысяч км

На одометре машины менее 11 тысяч км

copart.com

Продавцы ожидают выручить не менее 11 тысяч долларов, но пока последняя ставка – $4450.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании "Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
новости авто ретро внедорожник кроссовер Lada
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