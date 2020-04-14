Странную "Ниву" времен СССР обнаружили в Америке

На американском сайте по продаже автомобилей Copart предлагают приобрести советскую "Ниву".
Lada Niva
copart.com
Lada Niva
copart.com
Лот вызывает много вопросов. Например, указывается, что машина 1981 года, хотя, если внимательно присмотреться к фото с VIN-кодом, видно, что автомобиль сделали в 1989 году.
На табличке с VIN-номером выбит 1989 год
copart.com
Так как в США автомобили "Нива" не поставлялись, предполагается, что автомобиль прибыл в Калифорнию из Канады, куда несколько лет экспортировались советские вездеходы.
Lada Niva для канадского рынка отличалась светотехникой
hemmings.com
Брошура канадского дилера Lada
hemmings.com
Смущает наличие стандартной светотехники, в то время как машины для канадского рынка имели полностью оранжевые фонари спереди и красные повторители поворота в задних фонарях.
Брошура канадского дилера Lada
hemmings.com
Брошура канадского дилера Lada
hemmings.com
Кроме того, судя по фото, мотор также подвергся изменениям.
Lada Niva
copart.com
Машину перед продажей явно привели в порядок. В салоне установили анатомические передние кресла, более позднюю панель приборов и руль.
На автомобиле установлена более поздняя панель приборов и руль
copart.com
Lada Niva
copart.com
Lada Niva
copart.com
Спереди на бампере разместили лебедку, добавили расширители колесных арок, дополнительные фары, а вместо штатных на авто установили легкосплавные диски с внедорожной резиной.
Lada Niva
copart.com
Однако, судя по одометру за 31 год машина проехала всего 11 тысяч км. Странно, не правда ли?
На одометре машины менее 11 тысяч км
copart.com
Продавцы ожидают выручить не менее 11 тысяч долларов, но пока последняя ставка – $4450.
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании "Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов.
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