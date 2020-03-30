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30 марта • обновлено в 20:43
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Советский "Москвич" превратили в американский хот-род

1.3т
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Фотограф из Белгорода построил необычный кастом-кар из самого обычного советского "Москвича".

Об этом рассказал портал carakoom. За основу для хот-рода был взят старенький "Москвич-403". Стандартный седан превратили в двухдверное купе с заниженной крышей. Оставшиеся двери расширили и теперь они открываются против хода.

За основу был взят старенький "Москвич-403"

За основу был взят старенький "Москвич-403"

carakoom.com

Пневмоподвеска позволяет менять клиренс

Пневмоподвеска позволяет менять клиренс

carakoom.com

За счет "подрезанной" крыши купе смотрится эффектно и динамично

За счет "подрезанной" крыши купе смотрится эффектно и динамично

carakoom.com

Кузов окрашен в голубой цвет, а капот украсили синие языки пламени. "Родная" мелкоячеистая облицовка радиатора уступила место более выразительной с горизонтальным брусом от "Москвича-402". Для большего эффекта автомобиль получил пневмоподвеску, которая позволяет минимизировать дорожный просвет.

Двери удлинили и теперь они открываются против хода

Двери удлинили и теперь они открываются против хода

carakoom.com

Капот украсили "языки пламени"

Капот украсили "языки пламени"

carakoom.com

Сзади – ничего лишнего

Сзади – ничего лишнего

carakoom.com

Интересно, что в 1962-63 годах для заводской команды МЗМА было построено два гоночных купе на базе "Москвич-407" для участия в кольцевых и ипподромных гонках.

Реплика гоночного "Москвича", изготовленная в 2007 году

Реплика гоночного "Москвича", изготовленная в 2007 году

carakoom.com

До наших дней машины не сохранились, но в 2007 году была изготовлена точная реплика модели.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Венеции создали электромобиль на базе классического купе Alfa-Romeo.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
авто новости ретро
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