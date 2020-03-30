Советский "Москвич" превратили в американский хот-род

Фотограф из Белгорода построил необычный кастом-кар из самого обычного советского "Москвича".
Об этом рассказал портал carakoom. За основу для хот-рода был взят старенький "Москвич-403". Стандартный седан превратили в двухдверное купе с заниженной крышей. Оставшиеся двери расширили и теперь они открываются против хода.
За основу был взят старенький "Москвич-403"
carakoom.com
Пневмоподвеска позволяет менять клиренс
carakoom.com
За счет "подрезанной" крыши купе смотрится эффектно и динамично
carakoom.com
Кузов окрашен в голубой цвет, а капот украсили синие языки пламени. "Родная" мелкоячеистая облицовка радиатора уступила место более выразительной с горизонтальным брусом от "Москвича-402". Для большего эффекта автомобиль получил пневмоподвеску, которая позволяет минимизировать дорожный просвет.
Двери удлинили и теперь они открываются против хода
carakoom.com
Капот украсили "языки пламени"
carakoom.com
Сзади – ничего лишнего
carakoom.com
Интересно, что в 1962-63 годах для заводской команды МЗМА было построено два гоночных купе на базе "Москвич-407" для участия в кольцевых и ипподромных гонках.
Реплика гоночного "Москвича", изготовленная в 2007 году
carakoom.com
До наших дней машины не сохранились, но в 2007 году была изготовлена точная реплика модели.
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