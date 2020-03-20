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20 марта • обновлено в 16:47
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Гаражная находка без пробега: обнаружен новенький ЗАЗ 1992 года

2.4т
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В Украине нередко находят автомобильные раритеты в хорошем состоянии и с минимальным пробегом, однако в данном случае речь идёт о легендарной модели отечественного производства, да ещё и без какого-либо пробега.

Такой автомобиль обнаружил автомобильный блогер Roma-Uracco в Новой Каховке Херсонской области. Ему удалось отыскать ЗАЗ-968М 1992 года, на одометре которого – всего 71 км. О необычной находке он рассказал на своем YouTube-канале.

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Всю свою жизнь Запорожец находился в гараже, причем машина хорошо сохранилось, на что, в частности, повлияла обработка мазутом (заводской консервант). За время простоя автомобиль покрылся пылью и "оброс" кучей мусора, зато все детали родные и есть оригинальная документация.

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

Запорожец с пробегом 71 км

Запорожец с пробегом 71 км

drive2

В добавок, это оказалось ещё и не обычная версия, а ЗАЗ-968МД - модификация с полностью ручным управлением для людей с инвалидностью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на складе среди мусора нашли коллекцию из полсотни автомобилей.

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Автор
Виталий Сазонов
Теги
ЗАЗ ретро б/у автомобиль
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hunt andres
hunt andres
Как то жутко выглядит гордость укроавтопрома)
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