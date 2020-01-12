Смех до слез: в сети показали самую нелепую Лада Нива

Когда владельцу надоедает его автомобиль, он решается на разного рода модификации. Придумать можно что угодно, но такого поворота Лада Нива точно не ожидала.

В Facebook на странице Driving Dutchman разместили видео, которое вызывает очень много вопросов. На нем внедорожник ВАЗ, полностью лишившись своих целевых способностей, "распластавшись", передвигается по территории подземного паркинга. Трудно не заметить низкий дорожный просвет и некоторые проблемы с управлением. Что происходит?

Наверное, это самая низкая Лада Нива в мире. Обратите внимание: голова водителя упирается в крышу скриншот из видео

Стенс – целое направление в мире автомобильного тюнинга. Главная цель этого течения – как можно ниже "уронить" автомобиль на дорожное покрытие: чем меньше клиренс – тем лучше. Для этого используют специфические и довольно дорогие кастомные элементы подвески и амортизаторы. Владелец конкретной Лада Нива, похоже, понял творческое задание очень своеобразно.

Новости Плохое качество новой Лада Нива обернулось остановкой производства

Несчастный внедорожник не просто опустили (в прямом и переносном смысле), но и срезали нижнюю часть кузова! Из-за этого даже создается впечатление, что автомобиль "тонет" в асфальте.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, качество автомобилей ВАЗ в ближайшее время может снизиться, ведь в компании решили отказаться от важного этапа контроля качества производимых машин.

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