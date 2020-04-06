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6 апреля • обновлено в 19:07
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Сколько зарплат нужно на покупку авто в разных странах мира

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Новые автомобили в разных странах мира стоят плюс-минус одинаково (хотя в некоторых случаях разброс цен заметен). Однако самим потребителям они доступны не в равной степени – из-за огромной разницы в минимальных зарплатах.

Ранее OBOZREVATEL уже подробно рассказывал о том, сколько нужно откладывать украинцам на покупку нового авто. Теперь же предлагаем "пройтись" по другим странам.

Dacia Sandero - самое дешевое авто в большинстве стран Европы

Dacia Sandero - самое дешевое авто в большинстве стран Европы

newspress.co.uk

За основу были взяты самые дешевые автомобили в той или иной стране. К слову, в подавляющем большинстве это автомобили марки Renault.

Сколько нужно собрать на покупку нового авто в разных странах мира на примере самых дешевых моделей

Германия, Великобритания, Испания и Италия

Dacia Sandero

Dacia Sandero

newspress.co.uk

Dacia Sandero (у нас известен как Renault) является самым дешевым авто во многих странах Европы. В Германии за него просят минимум 7290 евро, в Испании – 7590 евро, в Италии – 7900 евро, а в Туманном Альбионе – чуть больше 8200 евро. Чтобы стать обладателем этой машины, нужно 5-7 минимальных зарплат в зависимости от страны.

Франция

Dacia Logan

Dacia Logan

newspress.co.uk

А вот во Франции самым дешевым авто является прямой брат родственник 7 минималкам.

США

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark

newspress.co.uk

В Штатах самым доступным авто является малолитражка Chevrolet Spark, которая стоит без малого 13 200 долларов (12 200 евро по актуальному курсу). То есть это около 10-11 минимальных зарплат.

Бразилия

Renault Kwid

Renault Kwid

newspress.co.uk

Бразилия является одной из тех стран, где самое дешевое авто – Renault Kwid обладает очень красивым ценником – 7507 евро. Тем не менее, чтобы получить ключи от этой машины, местным жителям нужно откладывать 18 минималок.

Индия

Однако в Индии Renault Kwid стоит и вовсе "сенсационные" 3500 евро (не шутка). Тем не менее, в этой стране небольшие доходы, поэтому на покупку бюджетника нужно потратить 25 минимальных зарплат.

Россия

Lada Granta

Lada Granta

autonews.ru

Однако в России ситуация еще хуже – здесь на покупку самого дешевого авто нужно 32 зарплаты. За эти деньги покупатель получает Lada Granta, которую дилеры предлагают за 5540 евро.

Турция

Fiat Panda

Fiat Panda

newspress.co.uk

Тем не менее, рекордсменом этого списка является Турция, где на покупку самой дешевой машины нужно 44 минималки. Речь идет о Fiat Panda стоимостью чуть больше 13 500 евро.

Китай

Geely Emgrand Mini

Geely Emgrand Mini

carnewschina.com

Наконец, в Китае самым дешевым авто является Geely Emgrand Mini. Машина стоит 5700 долларов и в зависимости от региона на неё нужно откладывать от 15 до 23 минимальных зарплат.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоили бы советские автомобили в пересчёте на нынешние деньги.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто Renault Fiat Lada Chevrolet Geely Chery
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