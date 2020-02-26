Skoda Rapid и Renault Logan получили опасного конкурента от Volkswagen

Новый VW Polo 2020 полностью рассекречен. При этом модель лишилась кузова седан в пользу пятидверного лифтбека. Ближайший родственник – новая Skoda Rapid.

Как выяснил OBOZREVATEL, чешский бюджетный автомобиль, который совсем недавно также обновили, поделился с Volkswagen Polo 2020 платформой, деталями интерьера и кузовом. Из-за этого новый Фольксваген Поло увеличился в размерах – длина/ширина/высота равны 4483 мм/1706 мм/1484 мм.

Новый VW Polo легко узнать благодаря свежему дизайну vw.com

Колесная база выросла на 49 мм до 2602 мм. Соответственно, переезд на платформу Шкода Рапид позволил модели обзавестись дополнительным пространством в салоне. Также новый Volkswagen Polo получил увеличенный на 90 л (550 л) багажник, а более удобный доступ к нему осуществлен благодаря большой пятой двери. Ведь теперь эта модель – лифтбек, а не седан.

Большой и практичный багажник – удачное решение для VW Polo vw.com

Дизайн передней части с визуально объединенными в цельный блок решеткой и фарами выполнили в стиле более крупного седана VW Jetta, который больше не представлен на европейском рынке.

Спереди новый VW Polo напоминает седан Volkswagen Jetta vw.com

Кроссовер Фольксваген Т-Рок выполнен в похожей стилистике vw.com

Это решение также напоминает компактный кроссовер VW T-Roc. Но корма у бюджетного Volkswagen Polo полностью своя. С узкими стильными фонарями и плоской крышкой багажника, которая выглядит очень современно. Также стоит отметить, что автомобиль получил обновленный логотип VW, который вскоре появится на всех моделях компании.

Новые эффектные фонари выделят Volkswagen Polo 2020 в потоке vw.com

Благодаря новому оформлению салон VW Polo 2020 выглядит стильно vw.com

Передняя панель своей архитектурой напоминает старший Фольксваген Джетта, но отдельные элементы вроде центральных дефлекторов кондиционера, блока управления климатом, цифрового щитка приборов и мультимедийного монитора взяты у Шкода Рапид 2020.

Салон Skoda Rapid 2020 похож на Polo skoda-auto.com

Двигатели VW Polo 2020:

атмосферный 1.6 (90 л.с.) + 5-ступенчатая МКПП;

атмосферный 1.6 (110 л.с.) + 5-ступенчатая МКПП;

атмосферный 1.6 (110 л.с.) + 6-ступенчатая АКПП;

турбированный 1.4 (125 л.с.) + 7-ступенчатая DSG

Кроме того, новый Фольксваген Поло получил множество полезного оборудования. Многие предложения, правда, доступны в качестве опций или входят в пакет более дорогих комплектаций.

VW Polo получил полностью новый кузов... vw.com

...при этом в профиль сходство с Skoda Rapid очевидно skoda-auto.com

Оснащение VW Polo 2020:

полностью светодиодные фары и фонари;

экран мультимедиа диагональю 6,5 или 8,25 дюймов;

подогрев передних и задних кресел;

климат-контроль;

круиз-контроль;

камера заднего вида;

цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюймов;

боковые шторки безопасности;

бесключевой доступ

Главными соперниками нового Фольксваген Поло 2020 станут Renault Logan, Hyundai Accent и даже родственный Шкода Рапид.

На своего предшественника новый Поло 2020 совсем не похож vw.com

Прежде бюджетный VW Polo был седаном vw.com

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