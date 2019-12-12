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12 декабря • обновлено в 12:44
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Skoda Rapid 2020 удивила технологиями

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Бюджетный лифтбек Skoda Rapid 2020 получил эффектную внешность и цифровую приборную панель.

Как стало известно OBOZREVATEL, чешский производитель представил новое поколение популярной модели Rapid. Внешность новинки выполнена в стилистике "старших" моделей, а некоторые опции впервые предлагаются в этом классе авто (чтобы посмотреть все фото и видео доскролльте новость до конца).

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

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Бюджетник Skoda Rapid 2020 полностью рассекречен
Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Для облика нового "Рапид" характерны острые грани, рельефный капот, стреловидные светодиодные фары и агрессивная шестиугольная решетка радиатора с хромированным окладом.

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Задняя часть автомобиля также претерпела существенные изменения. Выразительные L-образные фонари напоминают о традициях производства знаменитого богемского хрусталя, а на крышке багажника появилась гордая надпись Rapid.

Крышку багажника украсила надпись Rapid

Крышку багажника украсила надпись Rapid

skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

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Уже в базовой версии Skoda Rapid 2020 получила светодиодные фары и ДХО

Уже в базовой версии Skoda Rapid 2020 получила светодиодные фары и ДХО

skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Выразительные L-образные фонари напоминают о традициях производства знаменитого богемского хрусталя

Выразительные L-образные фонари напоминают о традициях производства знаменитого богемского хрусталя

skoda-auto.com

Но гораздо больший WOW-эффект производит интерьер модели. В первую очередь обращает на себя внимание совершенно новая приборная панель с декоративными вставками и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы.

Skoda Rapid 2020 удивляет богатым выбором опций

Skoda Rapid 2020 удивляет богатым выбором опций

skoda-auto.com

Особенно удивляет широкий, как для бюджетной модели, список опций доступных "в базе" или за дополнительную плату. Он включает цифровой щиток приборов (!), кондиционер или климат-контроль, круиз-контроль, системы экстренного торможения и контроля за усталостью водителя, 3-спицевый спортивный руль, подогрев руля и лобового стекла, система контроля за дистанцией, датчики парковки "по кругу" и прочие интересные опции. Возможности персонализации предусматривают расширенную палитру цветов и новых 15- и 16-люймовых дисков.

Для нового Skoda Rapid будет доступна цифровая шкала приборов

Для нового Skoda Rapid будет доступна цифровая шкала приборов

skoda-auto.com

В списке опций – мультимедийная система с богатым функционалом

В списке опций – мультимедийная система с богатым функционалом

skoda-auto.com

Для новинки предлагаются атмосферный 1,6-литровый мотор MPI и турбированный 1,4-литровый 125-сильный TSI. Первый предлагается в двух версиях – 90 или 110 л.с., и работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". С турбомотором предлагается 7-ступенчатая роботизированная КП DSG.

Европейцам вместо Rapid предлагается 5-дверный хэтчбек Scala

Европейцам вместо Rapid предлагается 5-дверный хэтчбек Scala

skoda-auto.com

Автомобиль будет представлен в развивающихся странах, и, как ранее сообщал OBOZREVATEL, европейский рынок эта модель, к сожалению, покинула. Теперь вместо Rapid европейцам предлагается 5-дверный хэтчбек Scala.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Чехия
Теги
Skoda новости авто бюджетный автомобиль новые авто
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