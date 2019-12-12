Skoda Rapid 2020 удивила технологиями

Бюджетный лифтбек Skoda Rapid 2020 получил эффектную внешность и цифровую приборную панель.
Как стало известно OBOZREVATEL, чешский производитель представил новое поколение популярной модели Rapid. Внешность новинки выполнена в стилистике "старших" моделей, а некоторые опции впервые предлагаются в этом классе авто (чтобы посмотреть все фото и видео доскролльте новость до конца).
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Для облика нового "Рапид" характерны острые грани, рельефный капот, стреловидные светодиодные фары и агрессивная шестиугольная решетка радиатора с хромированным окладом.
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Задняя часть автомобиля также претерпела существенные изменения. Выразительные L-образные фонари напоминают о традициях производства знаменитого богемского хрусталя, а на крышке багажника появилась гордая надпись Rapid.
Крышку багажника украсила надпись Rapid
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Уже в базовой версии Skoda Rapid 2020 получила светодиодные фары и ДХО
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Выразительные L-образные фонари напоминают о традициях производства знаменитого богемского хрусталя
skoda-auto.com
Но гораздо больший WOW-эффект производит интерьер модели. В первую очередь обращает на себя внимание совершенно новая приборная панель с декоративными вставками и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы.
Skoda Rapid 2020 удивляет богатым выбором опций
skoda-auto.com
Особенно удивляет широкий, как для бюджетной модели, список опций доступных "в базе" или за дополнительную плату. Он включает цифровой щиток приборов (!), кондиционер или климат-контроль, круиз-контроль, системы экстренного торможения и контроля за усталостью водителя, 3-спицевый спортивный руль, подогрев руля и лобового стекла, система контроля за дистанцией, датчики парковки "по кругу" и прочие интересные опции. Возможности персонализации предусматривают расширенную палитру цветов и новых 15- и 16-люймовых дисков.
Для нового Skoda Rapid будет доступна цифровая шкала приборов
skoda-auto.com
В списке опций – мультимедийная система с богатым функционалом
skoda-auto.com
Для новинки предлагаются атмосферный 1,6-литровый мотор MPI и турбированный 1,4-литровый 125-сильный TSI. Первый предлагается в двух версиях – 90 или 110 л.с., и работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". С турбомотором предлагается 7-ступенчатая роботизированная КП DSG.
Европейцам вместо Rapid предлагается 5-дверный хэтчбек Scala
skoda-auto.com
Автомобиль будет представлен в развивающихся странах, и, как ранее сообщал OBOZREVATEL, европейский рынок эта модель, к сожалению, покинула. Теперь вместо Rapid европейцам предлагается 5-дверный хэтчбек Scala.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.