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23 октября • обновлено в 16:55
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Skoda показала новый кроссовер: первые фото

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В линейке кроссоверов Skoda появится компактный спортивный кроссовер Kamiq GT.

Об этом сообщила пресс-служба чешской компании. Купеобразный кроссовер станет серийным воплощением концепта Vision GT, представленного ранее в 2019 году. Мировой дебют очередного SUV чешского бренда состоится 4 ноября в Тянцзине.

Skoda Kamiq GT

Skoda Kamiq GT

skoda-storyboard.com

Новости
Новый кроссовер Skoda будет соперничать с Duster

Как видно по дизайнерским эскизам, новинка отличается от обычного Kamiq более выразительными бамперами с хромированными вставками, наличием заднего диффузора и спойлера на крыше.

Skoda Kamiq GT

Skoda Kamiq GT

skoda-storyboard.com

Интересно, что над созданием новинки работали коллективы сразу двух дизайн-студий – SAIC Skoda в Китае и Skoda Design в Чехии. Стоит отметить, что Китай станет единственной страной в мире, где Skoda предложит покупателям сразу 5 различных кроссоверов.

В Китае Skoda предлагает 4 кроссовера – Kodiaq, Kodiaq GT, Karoq и Kamiq. Вскоре к ним присоединится новый Karoq GT.

В Китае Skoda предлагает 4 кроссовера – Kodiaq, Kodiaq GT, Karoq и Kamiq. Вскоре к ним присоединится новый Karoq GT.

skoda.com.cn

Подобно "старшей" модели Skoda Kodiaq GT, второй представитель семейства Karoq будет доступен только на китайском рынке. Во всяком случае, пока поставлять новинку на европейский рынок не планируется.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda показала первые официальные изображения новой Octavia.

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Тема
Новости автомира
Место
Китай Тяньцзинь
Тег
Skoda
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