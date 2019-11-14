Skoda Octavia 2020 получит заряженную версию

Представленная на днях новая Skoda Octavia в будущем году получит спортивную версию RS.

Как стало известно OBOZREVATEL, в 2020 году бестселлер чешского бренда Skoda Octavia 2020 обзаведется спортивной модификацией. Как и ранее новинка будет отличаться развитым аэродинамическим обвесом, легкосплавными дисками увеличенного диаметра, а также фирменным декором.

Skoda Octavia RS facebook.com/xtomidesign

Новости Главные отличия Skoda Octavia 2020 от старой модели

Но, безусловно, главным отличием новинки будет форсированный мотор. Несмотря на тенденцию к сокращению вредных выбросов и снижению расхода топлива, есть немало покупателей, которые во главу угла ставят скоростные, мощностные и динамические характеристики своего "железного коня". Именно для таких покупателей будет предложен 250-сильный 2-литровый бензиновый мотор семейства TSI, который позволит получить от автомобиля максимальное удовольствие и заряд адреналина.

Новости Новый кроссовер Skoda будет соперничать с Duster

Напомним, что для нового поколения Octavia предлагается турбодизель 2.0 TDI мощностью 197 л.с. и внушительным крутящим моментом в 400 Нм. Кроме того, в арсенале модели есть полноприводная трансмиссия и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG. Не исключено, что дизельную версию для RS еще немного "прокачают".

Новая Skoda Octavia 2020 skoda-storyboard.com

Ожидается, что "заряженную" Skoda Octavia RS презентуют к 20-летию версии. Напомним, что впервые версия RS появилась в семействе Octavia 2001 году и с тех пор успела завоевать большое количество поклонников.

Skoda Octavia RS предыдущего поколения оснащалась 245-сильным 2-литровым мотором TSI skoda-storyboard.com

Новости Все секреты Skoda Octavia раскрыты до премьеры

Как сообщал ранее , компания Skoda презентовала новый стильный кроссовер.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!