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20 января • обновлено в 18:47
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Как Octavia: первый реалистичный взгляд на Skoda Fabia 2021

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Чешское издание Auto.cz пообщалось со своим источником из компании Skoda касательно Fabia нового поколения. На основании полученной информации был составлен предполагаемый облик модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, в Сети еще раньше публиковались компьютерные картинки будущей Fabia, однако исходя из того, что задумали сделать в Млада-Болеславе, они не сильно соответствуют действительности.

Skoda Fabia 2021- первые изображения

Skoda Fabia 2021- первые изображения

auto.cz

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А вот в Auto.cz максимально попытались воссоздать облик грядущей Фабии, которую должны показать уже в следующем году. Известно, что новинка примет дизайн абсолютно новой модели Scala и Octavia последнего поколения: у нее будет такая же ярко выраженная радиаторная решетка с угловатой светодиодной оптикой и большая надпись "Skoda" вместо логотипа на крышке багажника. Всё это можно увидеть на представленных рендерах.

Skoda Fabia 2021 - первые изображения

Skoda Fabia 2021 - первые изображения

auto.cz

"Новая Fabia прекрасна, она действительно привлекательна. И пропорционально, и визуально ", – заявил собеседник издания, который ознакомился с макетом будущей Skoda Fabia.
Skoda Octavia 2020

Skoda Octavia 2020

Что касается других данных о Skoda Fabia 2021 модельного года, то, как ожидается, модель переедет с устаревшей архитектуры PQ26 на современную модульную платформу MQB A0 (на ней уже базируются свежие Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1). В моторную гамму войдет ряд бензиновых моторов с технологией "мягкий" гибрид (в частности, 1,0-литровый трёхцилиндровый агрегат) и несколько дизелей. Машина по-прежнему будет переднеприводной, а вот с кузовом универсал она попрощается – останется лишь версия хетчбэк.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине объявили цены на самый дешевый кроссовер Skoda.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda авто
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