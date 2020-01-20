Как Octavia: первый реалистичный взгляд на Skoda Fabia 2021

Чешское издание Auto.cz пообщалось со своим источником из компании Skoda касательно Fabia нового поколения. На основании полученной информации был составлен предполагаемый облик модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, в Сети еще раньше публиковались компьютерные картинки будущей Fabia, однако исходя из того, что задумали сделать в Млада-Болеславе, они не сильно соответствуют действительности.

Skoda Fabia 2021- первые изображения auto.cz

А вот в Auto.cz максимально попытались воссоздать облик грядущей Фабии, которую должны показать уже в следующем году. Известно, что новинка примет дизайн абсолютно новой модели Scala и Octavia последнего поколения: у нее будет такая же ярко выраженная радиаторная решетка с угловатой светодиодной оптикой и большая надпись "Skoda" вместо логотипа на крышке багажника. Всё это можно увидеть на представленных рендерах.

Skoda Fabia 2021 - первые изображения auto.cz

"Новая Fabia прекрасна, она действительно привлекательна. И пропорционально, и визуально ", – заявил собеседник издания, который ознакомился с макетом будущей Skoda Fabia.

Skoda Octavia 2020

Что касается других данных о Skoda Fabia 2021 модельного года, то, как ожидается, модель переедет с устаревшей архитектуры PQ26 на современную модульную платформу MQB A0 (на ней уже базируются свежие Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1). В моторную гамму войдет ряд бензиновых моторов с технологией "мягкий" гибрид (в частности, 1,0-литровый трёхцилиндровый агрегат) и несколько дизелей. Машина по-прежнему будет переднеприводной, а вот с кузовом универсал она попрощается – останется лишь версия хетчбэк.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине объявили цены на самый дешевый кроссовер Skoda.

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