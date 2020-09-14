Штраф за тонировку стёкол авто: в каких случаях можно не платить

Многие украинские автомобилисты любят тонировать свои автомобили, однако не во всех случаях эта операция является законной. Впрочем, даже если полиция всё-таки выписала штраф за затемнение стекол, он также не всегда является правомерным.

В тонкостях этого вопроса разбирался OBOZREVATEL.

Можно ли вообще тонировать авто?

Согласно п.31.4.7 ПДД Украины, эксплуатировать автомобиль с тонировкой, которая ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла, запрещено. Однако есть исключения. Так, допускается тонировка лобового стекла со светопропусканием не менее 75%, а также боковых и задних стекол со светопропусканием не менее 70% (п.п. 2.2.4 ГОСТ 5727-88).

То есть, как видим, тонировка разрешена, но есть определенные ограничения.

В каких случаях грозит штраф?

В тех случаях, когда тонировка превышает вышеуказанные показатели. Однако, штраф будет действителен в том случае, если полиция сделает замеры с помощью специального устройства, измерителя светового коэффициента пропускания стекла – тауметра. Если же нарушение фиксируется правоохранителями на глаз, штраф считается незаконным.

Какой предусмотрен штраф за тонировку?

Размер штрафа за соответствующее нарушение составляет 340 грн. (ч.1 ст.121 КУоАП). Если водитель не устраняет несоответствие и его ловят второй раз, ему грозит лишение прав сроком от 3-х до 6-ти месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток (ч.4 ст.121 КоАП).

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