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21 февраля • обновлено в 11:41
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SEAT похвастал мощным гибридным хэтчбеком

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Суббренд Cupra испанской компании SEAT, провел масштабную презентацию своего нового спорткара Cupra Leon.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На празднованиях по случаю открытия фирменного шоу-рума Cupra Garage прошел мировой дебют нового семейства Leon.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

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Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Впервые в семействе появилась гибридная PHEV версия eHybrid. "Зеленая" модификация будет доступна в двух вариантах кузова – хэтчбек и универсал. Автомобиль оснащен 150-сильным 1,4-литровым мотором TSI, 115-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 13 кВТч. Суммарная мощность силового агрегата достигает 245 л.с (180 кВт), а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon eHybrid способна преодолеть на электротяге до 60 км. На зарядку батареи от 3,6-киловатной станции потребуется 3,5 часа, а от обычной бытовой электросети (220В) на эту процедуру уйдет 6 часов.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Для поклонников традиционных двигателей внутреннего сгорания Leon предлагается несколько вариантов турбированных бензиновых моторов с непосредственным впрыском. Покупатели смогут выбирать между 245-сильной (180 кВт, 370 Нм) или 300-сильной (221 кВт, 400 Нм) версиями. Обе имеют привод на передние колеса, доступный в двух вариантах кузова, а также имеют в своем арсенале электронный дифференциал ограниченного трения.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Топ-версия оснащается 310-сильным (228 кВт, 400 Нм) 2-литровым бензиновым TSI и полным приводом. Автомобиль доступен исключительно в кузове универсал. На разгон до первой "сотни" такой Leon способен разгоняться за 4,8 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Все двигатели работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Процесс управления ею можно осуществлять как с помощью рычага, так и подрулевыми переключателями.

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

Cupra Leon 2021

Cupra Leon 2021

media.seat.com

По сравнению с обычным Leon, модели под брендом Cupra отличаются перенастроенной спортивной подвеской, уменьшенным дорожным просветом и более эффективными тормозными механизмами Brembo.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится дебют нового

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Испания
Теги
гибрид Seat новости авто
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