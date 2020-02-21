SEAT похвастал мощным гибридным хэтчбеком

Суббренд Cupra испанской компании SEAT, провел масштабную презентацию своего нового спорткара Cupra Leon.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На празднованиях по случаю открытия фирменного шоу-рума Cupra Garage прошел мировой дебют нового семейства Leon.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Новости Seat Leon 2020 поехал одновременно на электричестве и газе

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Впервые в семействе появилась гибридная PHEV версия eHybrid. "Зеленая" модификация будет доступна в двух вариантах кузова – хэтчбек и универсал. Автомобиль оснащен 150-сильным 1,4-литровым мотором TSI, 115-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 13 кВТч. Суммарная мощность силового агрегата достигает 245 л.с (180 кВт), а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon eHybrid способна преодолеть на электротяге до 60 км. На зарядку батареи от 3,6-киловатной станции потребуется 3,5 часа, а от обычной бытовой электросети (220В) на эту процедуру уйдет 6 часов.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Для поклонников традиционных двигателей внутреннего сгорания Leon предлагается несколько вариантов турбированных бензиновых моторов с непосредственным впрыском. Покупатели смогут выбирать между 245-сильной (180 кВт, 370 Нм) или 300-сильной (221 кВт, 400 Нм) версиями. Обе имеют привод на передние колеса, доступный в двух вариантах кузова, а также имеют в своем арсенале электронный дифференциал ограниченного трения.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Топ-версия оснащается 310-сильным (228 кВт, 400 Нм) 2-литровым бензиновым TSI и полным приводом. Автомобиль доступен исключительно в кузове универсал. На разгон до первой "сотни" такой Leon способен разгоняться за 4,8 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Все двигатели работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Процесс управления ею можно осуществлять как с помощью рычага, так и подрулевыми переключателями.

Cupra Leon 2021 media.seat.com

Cupra Leon 2021 media.seat.com

По сравнению с обычным Leon, модели под брендом Cupra отличаются перенастроенной спортивной подвеской, уменьшенным дорожным просветом и более эффективными тормозными механизмами Brembo.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится дебют нового

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