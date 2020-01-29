Seat Leon 2020 поехал одновременно на электричестве и газе

Компания Seat официально представила Leon нового, четвертого поколения. Автомобиль получил множество улучшений, главные из которых – большие размеры, другой дизайн и новые силовые агрегаты.

Как выяснил OBOZREVATEL, Leon для Seat является важной моделью. Поэтому производитель не поскупился инвестировать 1,1 миллиарда евро: эти деньги были направлены на саму машину и усовершенствование завода. На разработку новинки у компании ушло 4 года.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 построен на той же фольсквагеновской платформе MQB, при этом дебютировал он в двух кузовах – хетчбэк и универсал. В первом случае "испанец" имеет длину 4 368 мм (+ 86 мм в сравнении с прошлым поколением), ширину 1800 мм (-16 мм) и высоту 1456 мм (-3 мм). Колесная база составляет 2686 мм – на 50 мм длиннее, чем у третьего поколения Seat Leon. У универсала же габариты составляют 4642 х 1800 х 1448 мм (колесная база такая же). Объем его багажника 617 л – на 30 л больше, чем у прошлой генерации.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В плане дизайна Leon также сделал шаг вперед: теперь он соответствует стилистике последних моделей Seat, основной фишкой которых является решетка радиатора "Нос тигра". В целом же автомобиль получил улучшенные пропорции, более выраженный силуэт и более плавные линии.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В салоне Leon 2020 – цифровой приборный щиток многоугольной формы и большой экран мультимедиа. С помощью последнего осуществляется большинство настроек автомобиля, поэтому кнопок на передней панели минимум. Стилистика интерьера, равно как и кузова, примечательна острым гранями.

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Моторная гамма SEAT Leon 2020 очень разнообразна. В неё вошли обычные бензиновые агрегаты (TSI), версии с системой "мягкий гибрид" (ETSI), дизель (TDI), мотор, работающий на газе (TGI ), а также плагин-гибридная силовая установка (PHEV), с которой машина может проезжать на одном электричестве до 60 км (по циклу WLTP).

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В целом же линейка двигателей выглядит следующим образом:

1,0 TSI 90/110 л.с.

1,0 ETSI 110 л.с. MHEV 48V

1,5 TSI 130/150 л.с.

1,5 ETSI 150 л.с. MHEV 48 В

2.0 TSI 190 л.с.

2.0 TDI 115/150 л.с.

1,5 TGI 130 л.с.

1,4 PHEV 204 л.с.

Коробок передач в зависимости от мотора – DSG с двойным сцеплением или 6-скоростная "механика".

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

Seat Leon 2020 seat-mediacenter.com

В оснащение Seat Leon 2020 вошли адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, функции распознавания речи и жестов, беспроводная зарядка смартфона, удаленный доступ в авто и многое другое. Комплектаций у автомобиля четыре – Reference, Style, Xcellence и FR.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, к дебюту готовится еще одна модель VAG – самый мощный Volkswagen Golf 2020.

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