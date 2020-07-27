Самый крутой Hyundai Santa Fe показали на фото

Кроссовер Hyundai Santa Fe N Performance – ультимативная модификация модели, которая совсем недавно претерпела глубокую модернизацию.

Несмотря на то, что большой кроссовер получил массу изменений в дизайне, в салоне и даже сменил платформу, в компании решили сделать новинку еще круче. Пакет N Performance одновременно добавил агрессивности и шика.

Так, Hyundai Santa Fe 2021 модельного года в особой спецификации получил новые бамперы, огромные 21-дюймовые колесные диски уникального дизайна, спойлер, карбоновые элементы в капоте и на корпусах наружных зеркал заднего вида.

Hyundai Santa Fe в модификации N Performance выглядит очень агрессивно. Фото: thekoreancarblog.com

Кроссовер Hyundai Santa Fe N Performance получил множество уникальных элементов. Фото: thekoreancarblog.com

Особое место в программе доработок занимают красные тормозные суппорты и специальная передняя решетка. Все это выглядит довольно агрессивно, однако золотистые акценты добавляют роскоши и немного уравновешивают откровенную спортивность пакета N Performance.

Золотистые акценты делают внешность кроссовера Hyundai Santa Fe N Performance очень особенной. Фото: thekoreancarblog.com

Внутри – новые материалы отделки и спортивный дизайн. Фото: thekoreancarblog.com

Салон Hyundai Santa Fe 2021 после доработки получил обновленную отделку из алькантары, спортивные кресла и карбоновый декор.

Как рассказывал OBOZREVATEL, самый маленький кроссовер Hyundai обновился и получил классные детали.