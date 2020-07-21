Самый дешевый кроссовер Kia: появились первые фото

Kia Sonet 2021 – самый дешевый кроссовер корейского автопроизводителя, который построен на платформе и агрегатах Hyundai Venue. Новый бюджетный кроссовер показали на первых фото.

Новый кроссовер Киа Сонет показали на официальном фото. Фото: Kia

Автомобиль был представлен в качестве концепта в прошлом году. Уже тогда было понятно, что автомобиль отправится в серийное производство практически без изменений. Теперь же очевидно, что автомобиль, который выйдет на рынок, будет выглядеть так же, как и прототип. Даже несмотря на то, что производитель еще не раскрыл внешность новинки на 100%.

Так, кроссовер Киа Сонет 2021 модельного года получил ту же фирменную переднюю решетку и фары со сложным рисунком дневных ходовых огней, которые образуют замысловатые зигзаги. Внутренняя графика задних фонарей, которые объединены светодиодной полосой, также повторяет решения концепта.

На корме Sonet 2021 видны эффектные фонари. Фото: Kia

Предсерийный прототип почти не изменился по пути к производству. Фото: Kia

Новый Kia Sonet окажется немного короче 4 м в длину и разделит платформу с Hyundai Venue, который уже вышел на рынок. В моторную гамму войдут бензиновые атмосферный (1,2 л, 83 л.с.) и турбированный (1 л, 120 л.с.) двигатели, а также дизель объемом 1,6 л мощностью 115 л.с. Официальная премьера новинки состоится 7 августа.

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