"Самоуничтожение" электромобиля Tesla попало на видео

Автомобиль Tesla Model 3 с включенным автопилотом не заметил опрокинувшийся грузовик на дороге и пошёл на него тараном. Результатом этого стало ещё одно ДТП.

Данный инцидент произошел утром 1 июня 2020 года на одном из шоссе в Тайване. Грузовой автомобиль перевернулся на бок и перегородил две полосы движения. После случившегося водитель покинул машину и встал от неё в нескольких метрах, чтобы предупреждать других автомобилистов о ДТП (дабы они успели снизить скорость и сменить рядность). Абсолютно все водители отреагировали на предупреждение, однако владельцу Тесла не повезло – его машина ехала на функции автономного вождения и "по прямой наводке" въехала в грузовик, отбросив его на пару метров. Все это действо было зафиксировано дорожной камерой.

Как пишут Liberty Time Net и ETtoday, 53-летний водитель Тесла признал, что у машины был включен автопилот. Однако работу системы он не контролировал (что является грубым нарушением), а когда понял, что вот-вот произойдет ДТП, нажал на тормоза, но было уже поздно.

К счастью, никто не пострадал в этом инциденте. При этом сама Тесла получила не такие серьезные повреждения, какие можно было бы ожидать – у неё даже не сработали подушки безопасности. Хотя по кузову урон был нанесён неслабый.

All that and not a single airbag in the car appears to have gone off. That should be the bigger story here pic.twitter.com/ssi9339vOO