Главная Новости
3 июня • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

"Самоуничтожение" электромобиля Tesla попало на видео

Читать материал на украинском

Автомобиль Tesla Model 3 с включенным автопилотом не заметил опрокинувшийся грузовик на дороге и пошёл на него тараном. Результатом этого стало ещё одно ДТП.

Данный инцидент произошел утром 1 июня 2020 года на одном из шоссе в Тайване. Грузовой автомобиль перевернулся на бок и перегородил две полосы движения. После случившегося водитель покинул машину и встал от неё в нескольких метрах, чтобы предупреждать других автомобилистов о ДТП (дабы они успели снизить скорость и сменить рядность). Абсолютно все водители отреагировали на предупреждение, однако владельцу Тесла не повезло – его машина ехала на функции автономного вождения и "по прямой наводке" въехала в грузовик, отбросив его на пару метров. Все это действо было зафиксировано дорожной камерой.

Как пишут Liberty Time Net и ETtoday, 53-летний водитель Тесла признал, что у машины был включен автопилот. Однако работу системы он не контролировал (что является грубым нарушением), а когда понял, что вот-вот произойдет ДТП, нажал на тормоза, но было уже поздно.

К счастью, никто не пострадал в этом инциденте. При этом сама Тесла получила не такие серьезные повреждения, какие можно было бы ожидать – у неё даже не сработали подушки безопасности. Хотя по кузову урон был нанесён неслабый.

К слову, автопилот Тесла входит в стандартную комплектацию всех электрокаров марки, он способен автоматически разгонять автомобиль, тормозить, менять рядность движения и пр. Однако это не беспилотная технология вождения, а лишь продвинутый помощник водителя, поэтому последний всегда должен контролировать машину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что недавно электромобили Tesla ощутимо подешевели.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Tesla
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги