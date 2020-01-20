Самое дорогое советское авто в Украине: за него просят $630 000

Советские автомобили могут стоить как суперкары – десятки и даже сотни тысяч долларов. Яркий тому пример – лимузин ЗИС, который сейчас продают в Украине за баснословные деньги.

Как выяснил OBOZREVATEL, на одной из интернет-площадок выставили на продажу кабриолет ЗИС-110Б 1949 года. Запрашиваемая цена за автомобиль – 630 000 долларов! К слову, за такие деньги можно купить три Lamborghini Urus или восемь BMW X7.

Купить ЗИС-110 в Украине предлагают за 630 000 долларов auto.ria.com

Столь высокая цена, похоже, объясняется рядом факторов. Во-первых, сам по себе ЗИС-110 является редкой моделью (всего было выпущено 2089 экземпляров модели), а версия кабриолет – и подавно. Во-вторых, данный автомобиль является кинозвездой: долгие годы им владела Одесская киностудия, так что роскошный олдтаймер снялся не в одном фильме. А в-третьих, лимузин отреставрирован с применением оригинальных запчастей и, соответственно, пребывает в отличном состоянии – большая удача для 70-летней машины.

Купить ЗИС-110 в Украине предлагают за 630 000 долларов Скриншот сайта auto.ria.com

Купить ЗИС-110 в Украине предлагают за 630 000 долларов auto.ria.com

Купить ЗИС-110 в Украине предлагают за 630 000 долларов auto.ria.com

Купить ЗИС-110 в Украине предлагают за 630 000 долларов auto.ria.com

Хотя в целом стоимость всё равно является завышенной: это подтверждает тот факт, что ЗИС не могут продать с лета 2017 года. Причем тогда он стоил еще больше 700 тысяч. Кстати, вместе с кабриолетом 2,5 года назад продавали обычный ЗИС-100 (с металлической крышей), но он стоил заметно дешевле – 450 тысяч.

ЗИС-110Б cars.ru

Отметим, что ЗиС-110 выпускался с 1945 по 1961 годы (а кабриолет – в 1949—1957 гг.). Это был шестиметровый легковой автомобиль представительского класса, предназначенный для высших чинов СССР. Основой для него послужил "американец" Packard 180, под капотом располагался рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 6,0 литров. Максимальная скорость автомобиля составляла 140 км/ч.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Польше продают 29-летнюю Skoda с минимальным пробегом. Машина выглядит идеально.

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