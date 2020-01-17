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17 января • обновлено в 17:40
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Рисовал ребенок: американцы потроллили новый китайский кроссовер

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Китайская компания GAC выпустила компактный кроссовер под названием Trumpchi GS8 S. Автомобиль сразу же попал под критику западной прессы – за счёт своего немного странного дизайна.

Как пишет Carscoops, GAC Trumpchi GS8 S выглядит как совокупность многих автомобилей, в основном корейских брендов и с некоторым намеком на Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения, но при этом он менее изысканный. Самое большое сходство у китайской новинки есть с самым большим кроссовером Hyundai, Palisade, однако, в отличие, от последнего, GAC менее привлекателен. Особо разочаровывает его "прямолинейная" передняя часть, "куча задних фонарей" и поддельные двойные выхлопные трубы.

GAC Trumpchi GS8 S

GAC Trumpchi GS8 S

carscoops.com

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"Он действительно напоминает кроссовер от Hyundai или Kia, нарисованный ребенком", – отмечают наши зарубежные коллеги.
GAC Trumpchi GS8 S

GAC Trumpchi GS8 S

carscoops.com

Да и вообще в целом американцы остались недовольны "поступком" китайцев, которые, по-сути, скопировали автомобиль:

GAC Trumpchi GS8 S

GAC Trumpchi GS8 S

carscoops.com

"В то время как некоторые китайские автопроизводители создают инновационные автомобили с характерным и привлекательным дизайном, многие продолжают черпать вдохновение из автомобилей на западе. Возьмите , например, новый GAC Trumpchi GS8 S, недавно выпущенный в Китае.
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

carscoops.com

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

carscoops.com

Тем не менее, GAC собирается вести новинку на рынок и продавать ее по всему Китаю. Местные СМИ сообщают, что новый GS8 S появится у дилеров с одним 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 252 л.с. Для сравнения, тот же Palisade оснащен 3,8-литровым безнаддувным двигателем V6 мощностью 291 л.с. (355 Нм).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер
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