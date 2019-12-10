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10 декабря • обновлено в 18:08
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Renault Sandero 2020: появились первые фото

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Новый Renault Sandero появится в следующем году. На данный момент бюджетный автомобиль активно тестируют на дорогах и доводят последние штрихи. Теперь появились свежие изображения.

Об этом сообщает Motor1. Художники популярного автомобильного ресурса подготовили собственное виденье новой модели. При этом авторы учитывали имеющуюся на данный момент техническую информацию и шпионские фото тестовых прототипов.

Внешность Renault Sandero 2020 вдохновлена старшими моделями

Внешность Renault Sandero 2020 вдохновлена старшими моделями

motor1.com

Известно, что Рено Сандеро 2020 (в Европе модель известна как Dacia Sandero) будет построен на платформе нового Renault Clio. Скорее всего, по причине принадлежности новинки к бюджетному сегменту, компактный хэтчбек получит упрощенные компоненты.

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Главные характеристики дизайна Renault Sandero 2020 – четкость и спортивность

Главные характеристики дизайна Renault Sandero 2020 – четкость и спортивность

motor1.com

Дизайн также отчасти вдохновлен Рено Клио 2020 – об этом говорят боковая линия остекления и общий профиль. Однако передняя часть все же напоминает актуальный Sandero с некоторыми изменениями: решетка стала шире, а фары вытянулись по горизонтали. Вполне возможно, что серийный автомобиль действительно будет выглядеть похожим образом.

Новый Renault Clio послужит основой для Sandero 2020

Новый Renault Clio послужит основой для Sandero 2020

group.renault.com

Новый Сандеро 2020 также может получить необычную для доступного авто силовую установку. Речь идет о гибридной модификации с 1,6-литровым двигателем, электромотором и батареей емкостью 1,2 кВтч. Разумеется, это коснется топовой версии.

Так Renault Sandero выглядит на данный момент

Так Renault Sandero выглядит на данный момент

group.renault.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль Renault Dacia новости гибрид
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