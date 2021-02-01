Renault остановит выпуск популярной городской модели

Renault прекратит выпускать популярную модель Twingo. Зато в линейке нового поколения его заменит прототип Renault 5.

О причинах вывода Twingo с рынка рассказал генеральный директор компании Лука де Мео. По его словам, малолитражки с двигателями внутреннего сгорания исчезнут из-за европейские стандарты. Об этом он заявил журналу L'Automobile.

"Стыдно отказываться от этого типа транспортных средств, но маленькие машины, работающие на сгорании, исчезнут из-за правил игры", – сказал де Мео.

Относительно возрожденного Renault 5, который представили на недавней презентации стратегического плана компании "Renaulution", то он получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и характерный угол наклона задней стойки.

Также в плане компании говорилось, что к 2025 году Renault представит 24 новых моделей. Половину из них составят модели сегментов C и D, а остальные 10 будут полностью электрическими транспортными средствами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault выпустит новый кроссовер за 7000 долларов. Kiger будет иметь два бензиновых мотора – литровый 3-цилиндровый двигатель в двух вариантах – атмосферном и турбированном, с отдачей в 72 и 100 лошадиных сил соответственно.