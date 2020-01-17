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17 января • обновлено в 14:58
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Пьяных за рулем стало больше: полиция обнародовала страшные цифры

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Почти 115 тысяч протоколов было составлено в 2019 году на украинских водителей за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на странице патрульной полиции в Facebook рассказал Алексей Белошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины. Несмотря на существенное увеличение штрафов, украинские водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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По сравнению с 2018 годом количество ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей выросло на 25,6% – с 968 до 1216. В результате этого на дорогах Украины погибло 106 человек (+21,8%) и получили травмы разной степени тяжести 1616 человек (+23,7%).

Количество выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году

Количество выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Рейтинг самых "пьющих" возглавили водители из Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а также столичные "горе-драйверы". Причем, что самое печальное, во всех этих регионах наблюдается существенное увеличение количества ДТП по сравнению с прошлым годом. Например, в Киеве количество ДТП с участием пьяных за рулем выросло на 46,3%, а в Ивано-Франковской области – на 52,8%!

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"Выпили? Вызовите такси, драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым. Даже если выпили немного, даже если чувствуете себя "нормально", – комментирует Алексей Белошицкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют увеличить штрафы для водителей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
ДТП штрафы пьяный за рулем новости авто
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
первый раз с пьяного ,штраф штук сорок и забрать права на пол года,если мент взял взятку ,на зону с конфискацией.второй раз пьяный ,на зону от 5 лет.законы делайте утырки.
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