Пьяных за рулем стало больше: полиция обнародовала страшные цифры

Почти 115 тысяч протоколов было составлено в 2019 году на украинских водителей за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на странице патрульной полиции в Facebook рассказал Алексей Белошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины. Несмотря на существенное увеличение штрафов, украинские водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии.

По сравнению с 2018 годом количество ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей выросло на 25,6% – с 968 до 1216. В результате этого на дорогах Украины погибло 106 человек (+21,8%) и получили травмы разной степени тяжести 1616 человек (+23,7%).

Количество выявленных водителей в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Рейтинг самых "пьющих" возглавили водители из Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а также столичные "горе-драйверы". Причем, что самое печальное, во всех этих регионах наблюдается существенное увеличение количества ДТП по сравнению с прошлым годом. Например, в Киеве количество ДТП с участием пьяных за рулем выросло на 46,3%, а в Ивано-Франковской области – на 52,8%!

"Выпили? Вызовите такси, драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым. Даже если выпили немного, даже если чувствуете себя "нормально", – комментирует Алексей Белошицкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют увеличить штрафы для водителей.

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