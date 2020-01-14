Chevrolet Cruze и не только: какие авто умерли в 2019 году

Традиционно каждый год богат на автомобильные новинки. Но, как известно, дыма без огня не бывает: появление новых машин нередко сопровождается тем, что взамен "отправляются на пенсию" кое-какие старые автомобили.
OBOZREVATEL составил список машин, которые были сняты с производства в 2019 году. Среди них есть как легендарные модели (о которых мы явно будем жалеть), так и малоизвестные машины (уверяем, их уход будет не особо заметен).
Chevrolet Cruze (1 поколения) - одно из снятых с производства авто
wroom.ru
Автомобили, которые сняли с производства в 2019 году
Cadillac CTS
newspressusa.com
2002 – 2019
Седан Cadillac CTS появился в 2002 году и сменил за прошедшее время три поколения. Но теперь ему пора на покой – вместо этой модели американцы предложат четырехдверное купе Cadillac CT5.
Cadillac XTS
newspressusa.com
2012 – 2019
Еще один седан Cadillac, кстати, очень популярный на американском рынке, который также ушёл на пенсию. Еще в 2016 году появился премиальный CT6, и в XTS уже тогда отпала необходимость. Однако, некоторое время он все же продержался на конвейере.
Chevrolet Cruze
newspressusa.com
2008 – 2019
Одно из самых доступных предложений C-сегмента также стало историей: GM окончательно и бесповоротно снял с конвейера Chevrolet Cruze. Причина? Глобальный рынок все больше и больше требует кроссоверов и внедорожников.
Chevrolet Volt
newspressusa.com
2010 – 2019
На момент своего появления Volt был одной из самых интересных моделей – еще бы, ведь это гибрид – ДВС + электромотор! Его строили с прицелом на конкуренцию с Toyota Prius, но план провалился - "японец" в 6 раз обгонял "Шеви" по продажам.
Ford Taurus
newspressusa.com
1985 – 2019
Легенда американского автопрома, которую победили кроссоверы (да, Ford, как и Chevrolet, решил делать ставку на SUV). За 34 года своего существования эта машина разошлась тиражом в 8 млн экземпляров. Браво!
Jaguar XJ
newspress.co.uk
1968 – 2019
Представительский седан, одна из самых знаковых моделей Jaguar, также покинула конвейер в 2019 году. Однако ему готовят преемника – разумеется, это будет электромобиль.
Nissan 370Z Roadster
newspressusa.com
2009 – 2019
Обычная версия 370Z пользуется хорошим спросом, особенно в США, а вот "открывашка" оказалась невостребованной. А учитывая еще и тот факт, что автомобиль откровенно старомоден, его решить убрать в сторону.
Opel Adam
newspress.co.uk
2013 – 2019
Есть в линейке Opel малолитражка с красивым названием Adam. Вернее, была – из-за небольшой популярности его сняли с производства. А заодно "под раздачу" попал еще один хетчбэк – Karl.
Toyota Mark X
newspressusa.com
2004 – 2019
Toyota Mark X в наших краях не очень известна, что вполне объяснимо – модель предназначалась для внутреннего рынка. Однако сам по себе автомобиль легендарный: в Японии он олицетворял такие понятия, как настоящее качество, комфорт и технологии "тойотовских" авто.
Volkswagen Beetle
newspress.co.uk
2011 – 2019
Легендарный "Жук" окончательно ушел на пенсию – на модели Beetle заканчивается история и культового Käfer, который выпускался с 1938 по 2003 годы. Хотя, нет, постойте... если всё пойдет хорошо, немцы обещают возродить его в виде электрокара!
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, немцы назвали лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.
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