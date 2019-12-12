Права в смартфоне: в МВД раскрыли подробности новшества для водителей

В Украине с 16 декабря начнут тестировать мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.
Об особенностях электронных прав и техпаспорта рассказал в эфире ObozTV заместитель начальника главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.
"Удостоверение водителя в обычном пластиковом виде как было, так и остается основным документом. В своем смартфоне вы увидите цифровое отображение того удостоверения водителя, которое вам выдано", – рассказал он.
Как объяснил Смольянинов, сервисные центры дадут доступ к единому государственному реестру МВД приложению "Дія", которое разрабатывает Министерство цифровой трансформации.
"Если вы получили удостоверение водителя в сервисном центре, вы регистрируетесь в приложении и получаете его цифровое изображение в своем смартфоне. Насколько мне известно, такое изображение можно будет получить только в одном устройстве. Это устройство должно быть привязано к определенному лицу, должно принадлежать вам. И тогда вы сможете с собой возить не бумажное или пластиковое удостоверение водителя, а смартфон, в котором будет удостоверение водителя и свидетельство о регистрации", – сообщил чиновник.
По его словам, Минцифры отобрало определенное количество лиц для тестирования данного приложения. В понедельник, 16 декабря состоится презентация приложения для группы тестировщиков. При нормальных результатах тестирования его запустят для всех граждан Украины.
В то же время, Смольянинов затруднился сказать, когда это может произойти.
avto.informator.ua
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