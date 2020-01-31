Появились новые фото кроссовера Geely с непонятным названием

Китайская компания Geely готовит к выходу на рынок свой самый большой кроссовер. Понемногу модель перестает быть секретом. На свежих фото можно рассмотреть салон авто и детали внешности.

Как стало известно OBOZREVATEL, длина кроссовера Geely равна 4835 мм при колесной базе в 2815 мм. В стандартной модификации новая модель предложит пять посадочных мест, но в качестве опции можно будет выбрать салон для семерых.

В сеть просочилось очередное фото нового Geely autohome.com.cn

На свежем фото показали переднюю часть крупного SUV. Главное место занимает фирменная решетка и фары с интегрированными полосками дневных ходовых огней. Кстати, Geely ранее публиковала единственное официальное фото кроссовера, поэтому дизайн почти полностью рассекречен.

Мы уже знаем, как выглядит самый большой кроссовер Джили global.geely.com

Интересно, что китайский производитель уже определился с названием для нового кроссовера – Geely HaoYue. Приблизительное произношение "ХаоЮэ" нам с вами может показаться абсолютно нечитабельным. Это объясняется тем, что так большой кроссовер Джили будет называться на домашнем рынке.

Еще одно фото демонстрирует часть салона, где запечатлено все самое интересное. На передней панели видны разные отделочные материалы, они отличаются по цветам и текстуре. Большой сенсорный экран мультимедиа дополнен небольшим количеством кнопок, которые расположены под ним и на высоком центральном тоннеле.

Салон Geely HaoYue выглядит свежо и необычно autohome.com.cn

Центральное же место в интерьере занимают необычные дефлекторы климатической системы. Из-за красивого рулевого колеса выглядывает цифровой щиток приборов. Ожидается, что новый Geely оснастят двумя бензиновыми моторами мощностью 177-184 л.с. и 6-ступенчатой автоматической КПП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой на выбор.

До конца 2020 года китайский кроссовер Geely HaoYue появится на домашнем рынке. О планах вывести новинку на другие рынки пока ничего не известно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о стильном бюджетном кроссовере Geely, который удивил дизайном и низкой ценой.

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