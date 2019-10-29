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29 октября • обновлено в 11:09
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Потрясающий дизайн: первые фото Kia Optima 2020

1.1т Читать материал на украинском

Седан среднего класса Kia Optima готовится к смене поколения. Первые изображения грядущей новинки уже опубликованы производителем.

Как сообщает OBOZREVATEL, Kia Optima 2020 модельного года полностью рассекретят в ближайшее время. На данный же момент приходится основываться на эскизах, которые, тем не менее, демонстрируют интересные детали дизайна.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

kia.com

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В первую очередь внимание привлекает эффектная графика передних фар, в которых дневные ходовые огни приняли форму необычных росчерков. Также стоит отметить купеобразный силуэт, который создает элегантный профиль.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

kia.com

От передних стоек до нижней кромки заднего стекла тянется тонкая хромированная полоска — похожий элемент и в прежней генерации модели является ее фирменной чертой. Задние фонари получились не менее интересными, чем передняя оптика. Их решено объединить в цельный элемент.

Актуальная Kia Optima

Актуальная Kia Optima

kia.com

Кроме того, первое изображение интерьера намекает на изменения, которые произойдут внутри. В первую очередь речь идет о цифровом щитке приборов, объединенном с центральным экраном информационно-развлекательной системы. В целом архитектура передней панели станет проще и визуально легче. Вскоре появится еще больше фото "Киа Оптима" 2020.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

kia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, материнский бренд Kia — Hyundai — готовит соперника Toyota Camry в лице большого седана.

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