Porsche представила новый гибрид и самую мощную Panamera

Компания Porsche презентовала обновленные версии модели Panamera, а в гамме появились 630-сильная Turbo S и гибридная 4S E-Hybrid с увеличенным запасом хода. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

Семейство спортседанов Panamera подверглось плановой модернизации и обновлению. В частности, топ-версия Panamera Turbo S получила в свое распоряжение новый более мощный и тяговитый мотор V8 с двумя турбинами, который обеспечивает модели лучшие в классе технические и скоростные показатели. Новый двигатель способен развивать мощность 630 л.с., а величина крутящего момента достигает 820 Нм. Это на 80 л.с. и 50 Нм больше, чем у предшественника.

2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

С таким "сердцем" автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 3,1 секунды в режиме Sport Plus, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. С учетом возросшей мощности инженеры компании провели обновление настроек всех систем, в том числе адаптивной подвески, динамической стабилизации и системы векторизации тяги. На знаменитой "Северной петле" трассы Нюрбургринг новинка установила официальный рекорд в категории автомобилей класса "люкс", преодолев дистанцию 20,832 км за 7: 29.81 минут.

2021 Porsche Panamera Turbo S Panamera Turbo S Sport Turismo. Фото: presse.porsche.de

Для версии Panamera GTS подготовили форсированный V8, мощность которого увеличили до 480 л.с. (+20 л.с.). Кроме того, автомобиль получил новую выхлопную систему с улучшенными акустическими характеристиками.

2021 Porsche Panamera Panamera GTS Sport Turismo. Фото: presse.porsche.de

2021 Porsche Panamera. Фото: presse.porsche.de

Мотор 2.9 V6 biturbo, который предлагаются для версий Panamera и Panamera 4, сохранил свои показатели – 330 л.с. и 450 Нм. Все версии обновленной Panamera получили новые настройки шасси и электронных систем контроля для повышения комфорта и управляемости.

2021 Porsche Panamera Turbo S. Фото: presse.porsche.de

Еще одной приятной новинкой станет гибридная версия Panamera 4S E-Hybrid. Она получила совершенно новый силовой агрегат суммарной мощностью 560 л.с. Он состоит из 136-сильного электромотора, интергрированного в корпус 8-ступенчатой роботизированной КП PDK с двумя сцеплениями. В паре с ним работает 2,9-литровый V6 с двумя турбинами мощностью 440 л.с. Суммарная мощность силового агрегата достигает 560 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 750 Нм.

2021 Porsche Panamera 4S E-Hybrid. Фото: presse.porsche.de

На разгон до "сотни" новинке требуется 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 298 км/ч. Объем батареи увеличили с 14,1 до 17,9 кВтч, что позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 54 км.

2021 Porsche Panamera 4S E-Hybrid. Фото: presse.porsche.de

Обновленные Panamera можно будет заказать в версиях седан, Sport Turismo или длиннобазной Executive. Отличить новинки можно будет по видоизмененной облицовке радиатора, увеличенным воздухозаборникам и новой светотехнике, а в списке опций появились три новых варианта дизайна 20- и 21-дюймовых дисков.

2021 Porsche Panamera. Фото: presse.porsche.de

2021 Porsche Panamera. Фото: presse.porsche.de

В салонах официальных дилеров обновленное семействе Porsche Panamera ожидается в середине октября. В Германии, с учетом местных налогов, цены стартуют с 91345 евро за заднеприводную Panamera.

Семейство Porsche Panamera 2021 модельного года. Фото: presse.porsche.de

Все остальные версии оснащаются полным приводом и будут предложены по цене: Panamera 4 – от 95289 евро, Panamera 4S E-Hybrid – от 126841 евро, Panamera GTS – от 136933 евро и Panamera Turbo S – от 179737 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche представила к юбилею 911 Turbo нового поколения

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