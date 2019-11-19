Полторы тысячи пострадавших и жертв: озвучена статистика по ДТП из-за пьяных водителей

С начала 2019 года в Украине произошло более тысячи ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается в Facebook на странице Центра общественного здоровья Украины, по данным патрульной полиции, в результате этих аварий 1 360 человек получили травмы и еще 78 погибли.

"За 10 месяцев этого года зафиксировано 1004 ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказано в сообщении.

В 2018 году в результате аварий из-за вождения в нетрезвом состоянии погибли 87 человек.

Как писал OBOZREVATEL, Украина по примеру Евросоюза будет постепенно внедрять у себя норму, согласно которой все автомобили должны быть оснащены алкотестерами.

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