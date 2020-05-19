Полсотни новых Toyota Camry бросили в лесу

В лесу под Челябинском обнаружили полсотни новых Toyota Camry, припаркованных в зеленой зоне.
Автомобили уже полгода брошены под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. Загадка появления в лесу новеньких абсолютно одинаковых Toyota Camry оказалась достаточно простой.
Toyota Camry обнаружили в лесу под Челябинском
74.ru
Две партии черных "Тойота Кэмри" правительство Челябинской области приобрело осенью в рамках государственного аукциона. Заказчиком выступил областной государственный "Комбинат транспортного обеспечения".
По словам местных чиновников, "закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий. Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — машины с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на ТО и ремонт устаревших ТС". Всего правительство закупило 56 Toyota Camry на сумму более 119 млн рублей (около 43 млн грн).
Всего правительство закупило 56 Toyota Camry
74.ru
Все машины в соответствии с техническими требованиями контракта окрашены в черный "металлик" и имеют черную кожаную отделку салона. Под капотом расположен бензиновый 181-сильный двигатель объемом 2,5 л, работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом". В списке опций: датчик дождя, камера заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки.
Каждая машина обошлась налогоплательщикам в 2,125 млн руб (768 тыс грн.). Но уже полгода они стоят без движения.
Каждая машина обошлась налогоплательщикам в 2,125 млн руб
74.ru
По словам местных чиновников, "решение о начале эксплуатации этих авто будет принято во второй половине года".
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota подготовила особую версию Camry для российского рынка.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.