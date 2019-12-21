Подделка Tesla на базе "Лады" обошлась в $1300

Не так давно Интернет "взорвало" видео с копией Tesla Cybertruck, замеченной на российских дорогах. Журналисты выяснили, что это за автомобиль и откуда вообще "растут ноги".

Как сообщает Autogeek, копия нового электромобиля принадлежит российскому видеоблогеру, автору YouTube-канала "Пушка гараж" Александру Трубникову. Собственно, он же ее и построил – со своей командой.

Российская копия Tesla Cybertruck tjournal.ru

Как оказалось, копия пикапа "Тесла" действительно построена на базе старой "Лады": основой для нее послужил "народный автомобиль" ВАЗ-2109. Однако это по-прежнему бензиновый транспорт: электрическую начинку на него не устанавливали. Кроме того, у машины отсутствуют боковые двери: судя по всему, доступ в салон обеспечивается через распашную крышку багажника.

Российская копия Tesla Cybertruck tjournal.ru

Работа над копией "Тесла" заняла восемь дней, при этом всего над проектом трудилось три человека. Что касается бюджета, постройка такого "Кибертрака" обошлась примерно в 80 000 рублей, что эквивалентно почти 1300 долларам.

Российская копия Tesla Cybertruck tjournal.ru

Российская копия Tesla Cybertruck tjournal.ru

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL,

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