Победители и побежденные: Volkswagen Golf, Nissan Juke и еще 8 авто на краш-тестах Euro NCAP

Euro NCAP завершает напряженный 2019 год тестами 10 автомобилей, 6 из которых завоевали максимальные "5 звезд".

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам краш-тестов максимальный рейтинг "5 звезд" были присуждены Ford Puma, MG ZS EV, MG HS, Nissan Juke, VW Golf и Audi Q8. Три "звезды" получили Aiways U5, VW up! и его "близнецы" SEAT Mii и Skoda Citigo.

Новый Volkswagen Golf восьмого поколения продемонстрировал высокие результаты и завоевал "5 звезд" за безопасность euroncap.com

VW Golf был эталоном в сегменте компактных легковых автомобилей с момента своего дебюта 45 лет назад. Предыдущие версии, протестированные Euro NCAP, соответствовали требованиям того времени, а новое поколение Golf вновь получило максимальную оценку благодаря превосходной ударопрочности и наличию в базовой комплектации большого списка вспомогательных систем.

Golf также является первым автомобилем в истории Volkswagen, использующим возможности подключения V2X, чтобы обеспечить возможность заблаговременного предупреждения об опасности, важной новой технологии, которая вскоре будет включена в рейтинг Euro NCAP.

Новый компактный кроссовер Ford Puma показал себя с лучшей стороны во всех категориях тестов. С рейтингом "5 звезд" Puma выходит на рынок, как один из самых безопасных авто в нижнем ценовом диапазоне.

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Среди новинок рынка – китайские MG ZS EV и MG HS от концерна SAIC Motor. Обе модели продемонстрировали высокие показатели безопасности, что позволило завоевать максимальный рейтинг "5 звезд". С впечатляющим списком оборудования и хорошими характеристиками в тестах Euro NCAP, автомобили способны составить конкуренцию многим европейским, японским или корейским моделям.

Обновленный компактный кроссовер Nissan Juke сохранил свой высокий рейтинг и в полной мере соответствует максимальной оценке за безопасность.

Менее удачными оказались результаты электрического кроссовера Aiways U5. Это первый автомобиль китайского старт-апа, выпущенный для европейского рынке и протестированный Euro NCAP. Обтекаемый, футуристический внедорожник имел проблемы в обоих тестах на боковое столкновение и едва не потерял баллы за безопасность при наезде на пешехода/велосипедиста. Результат – только три звезды. В компании пообещали устранить слабые места и надеются повторно представить автомобиль для дальнейшей оценки, чтобы сделать U5 одним из самых безопасных кроссоверов в классе.

На тестах были представлены обновленные VW up! и "близнецы" SEAT Mii и Skoda CITIGO. В связи с тем, что система экстренного торможения теперь отсутствуют в базовой комплектации, автомобили теряют две звезды по сравнению с их предыдущим рейтингом.

Закрывал программу тестов Euro NCAP в этом году большой кроссовер Audi Q8. Автомобиль хорошо укомплектован системами безопасности, с честью прошел все тесты, за что заслуженно получил максимальные "5 звезд".

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