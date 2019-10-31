По прозвищу "Максимус": из Jeep сделали шокирующий гиперкар

Американская тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering презентовала 1000-сильный Jeep Maximus.
Об этом сообщает пресс-служба компании. На ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2019 в Лас-Вегасе компания Hennessy с гордостью продемонстрировала пикап Jeep мощностью 1000 сил (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца)
За основу для своего монстра тюнеры из Техаса взяли новейший 4-дверный пикап Jeep Gladiator. За счет использования новых турбокомпрессоров и чип-тюнинга мощность 6,2-литрового мотора Hellcat V8 удалось увеличить до 1000 л.с. В паре с этим мотором работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 3,9 секунды.
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Для придания машине эффектного облика подвеску подняли, а на колесах установили агрессивную внедорожную резину от BF Goodrich. Салон богато отделан кожей, украшенной логотипами Hennessey & Maximus.
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Всего планируется изготовить 24 экземпляра 1000-сильного пикапа стоимость 225 тысячи долларов каждый. Заказать себе один из них можно уже сейчас в компании Hennessy или у одного из америкаских дилеров Jeep.
Hennessy Maximus
hennesseyperformance.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, на віставке SEMA-2019 в Лас-Вегасе показали самый мощный Ford Mustang.
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