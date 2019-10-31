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31 октября • обновлено в 13:53
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По прозвищу "Максимус": из Jeep сделали шокирующий гиперкар

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Американская тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering презентовала 1000-сильный Jeep Maximus.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2019 в Лас-Вегасе компания Hennessy с гордостью продемонстрировала пикап Jeep мощностью 1000 сил (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца)

За основу для своего монстра тюнеры из Техаса взяли новейший 4-дверный пикап Jeep Gladiator. За счет использования новых турбокомпрессоров и чип-тюнинга мощность 6,2-литрового мотора Hellcat V8 удалось увеличить до 1000 л.с. В паре с этим мотором работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 3,9 секунды.

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

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Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

Для придания машине эффектного облика подвеску подняли, а на колесах установили агрессивную внедорожную резину от BF Goodrich. Салон богато отделан кожей, украшенной логотипами Hennessey & Maximus.

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

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Всего планируется изготовить 24 экземпляра 1000-сильного пикапа стоимость 225 тысячи долларов каждый. Заказать себе один из них можно уже сейчас в компании Hennessy или у одного из америкаских дилеров Jeep.

Hennessy Maximus

Hennessy Maximus

hennesseyperformance.com

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Тема
Новости автомира
Место
США
Тег
Jeep
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