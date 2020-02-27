Старую Лада Нива с секретом оценили дороже нового авто

Б/у Лада Нива подверглась серьезным изменениям. Такой тюнинг выглядит необычно, но не помогает автомобилю казаться более качественным ТС. Хотя внешностью доработки не ограничились.

Как выяснил OBOZREVATEL, внедорожник Лада Нива оснастили пневматической подвеской, 20-дюймовыми колесными дисками (или 18 дюймов в случае зимней резины), а двигатель получил турбину.

Старую тюнингованную Лада Нива выставили на продажу carakoom.com

Как эти модификации повлияли на способности Лада Нива? Автор проекта хотел создать комфортный городской автомобиль. Поэтому изощренная пневматическая подвеска показалась ему подходящим решением.

В нижнем положении Лада Нива действительно стелется по дороге, что, несомненно, ухудшило и без того посредственные характеристики модели на бездорожье. И дизайн, конечно, оставляет желать лучшего.

Эта б/у Лада Нива выглядит странно carakoom.com

Новая оптика почти не влияет на дизайн Лада Нива carakoom.com

Интересно, что над стайлингом внедорожника действительно старались. Кузов оснащен расширителями колесных арок и новым обвесом, а также полностью перекрашен. Передние фары и задние фонари заменили новой светотехникой. В итоге Лада Нива выглядит почти также, как модель 40-летней давности, когда АвтоВАЗ создал свою новую на то время модель.

Салон Лада Нива полностью переделали carakoom.com

Турбина и яркие краски – так выглядит двигатель Лада Нива после тюнинга carakoom.com

Видимо, российский внедорожник не воспринимает никаких модификаций. С ним можно сделать что угодно, а выглядеть Нива все равно будет плохо. Например, Mercedes G-class уже исполнилось 40 лет. Но за свою историю автомобиль, хоть и сохранил стилистику, все же серьезно преобразился. Даже тюнингованной Лада Нива далеко до таких результатов.

Mercedes G-class – почти ровесник Лада Нива mercedes-benz.com

Мерседес Гелендваген продемонстрировал существенный прогресс mercedes-benz.com

Просят за это произведение более 13 тыс. долларов. При этом купить Лада Нива в новом состоянии можно от 8,5 тысяч за трехдверную версию и от 9 тысяч за пятидверный вариант. Но, как мы знаем, даже это много за такой автомобиль.

За свою более чем 40-летнюю историю Лада Нива почти не изменилась lada.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о необычной Лада, которая удивила своим тюнингом.

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