Патрульная полиция начала штрафовать за 3D-номера на авто

В Украине начали штрафовать владельцев автомобилей, которые используют 3D-номера на авто, ставшие популярными в последнее время. В частности, недавно соответствующее постановление составили на владельца BMW X5 в Закарпатье.

Как говорится на странице патрульной полиции Закарпатской области в Facebook, экипаж мукачевских патрульных оштрафовал водителя за 3D-номера, поскольку они не соответствуют государственным стандартам.

"Напоминаем, что номерные знаки на транспортном средстве должны соответствовать установленным требованиям ДСТУ. Поэтому, если ваше авто оборудовано таким 3D-аксессуаром - замените его на номера, изготовленные в соответствии с государственными стандартами (Пункт 4.3 ДСТУ 3650: 2019)", – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что размер штрафа за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям, составляет 170 грн. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

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